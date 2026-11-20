Rynki Reakcja rynków na debiut Anthropic. Czołowe indeksy w dół Oprac. Alicja Skiba |

Protesty pod Nasdaq w związku z debiutem giełdowym Anthropic Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: EPA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na zamknięciu czwartkowej sesji S&P 500 stracił 2 proc., a Dow Jones Industrial Average prawie 2,2 proc. Nasdaq, w którym debiutował jest twórca modelu Claude, spadł o 2,2 proc.

W pierwszej części dnia indeksy zwyżkowały, jednak spadki rozpoczęły się po rozpoczęciu notowań przez Anthropic. Jak oceniają analitycy, inwestorzy mogli zdecydować się na realizację zysków w kulminacyjnym momencie fali zainteresowania sztuczną inteligencją.

Rekordowe IPO Anthropic

Anthropic, spółka notowana na giełdzie Nasdaq pod symbolem ANT, rozpoczęła handel od poziomu 111,50 dolarów za akcję, co oznaczało wzrost o 34 proc. W kolejnych godzinach handlu kurs się obniżał i ostatecznie na zamknięciu za akcję technologicznej firmy trzeba było zapłacić 97,17 dolarów, po wzroście o 17,1 proc.

W ramach pierwszej oferty publicznej (IPO) Anthropic, jeden z liderów branży AI i twórca modelu Claude, sprzedał 980 mln akcji po cenie 83 dolarów za walor, wobec ustalonego wcześniej przedziału 70-78 USD za akcję. Planuje też sprzedać kolejną transzę akcji za łącznie 26 mld dolarów dużym inwestorom, w tym Amazonowi, Nvidii i Google. Łącznie przyniesie to firmie ok. 107,3 mld dolarów. Firma pobiła w ten sposób rekord należący do SpaceX, który również zadebiutował w tym roku.

Przedstawiciele Anthropic w dniu debiutu spółki na Nasdaq Źródło zdjęcia: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Wycena akcji Anthropic oznacza, że kapitalizacja rynkowa spółki w momencie debiutu wyniosła ok. 2 bln dolarów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce najwyżej wycenianych firm na świecie. Jest ona wyższa od wyceny SpaceX podczas jej debiutu giełdowego, wynoszącej 1,77 bln dolarów.

Notowania producentów chipów zakończyły sesję spadkami. Kurs Nvidii poszedł w dół 3,3 proc., a akcje Micron Technology straciły 2,1 proc. Zniżkowały też m.in. Microsoft (spadek o 1,8 proc.) i Meta (spadek o 3,3 proc.).

Spadek notowań w Azji

Debiut Anthropic nie przywrócił zaufania inwestorów do spółek sztucznej inteligencji, które zmalało w ostatnich dniach po tym, jak Jensen Huang ustąpił ze stanowiska prezesa Nvidii. Niedźwiedzie sentymenty dominowały również na rynkach międzynarodowych w tym Azji. W piątek czołowe indeksy ze wschodniej części kontynentu odnotowały straty.

Spadki w Korei Południowej w piątek po debiucie Anthropic Źródło zdjęcia: YNA

Międzynarodowy indeks MSCI skupiony na regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii) spadł o 3,2 proc. - najbardziej od ponad miesiąca. W tym tygodniu stracił już 8,3 proc., co oznacza najgorszy wynik od marca 2020 r.

Japoński Nikkei spadł o 4,1 proc. i zmierzał ku tygodniowemu spadkowi o 6,8 proc. Z kolei południowokoreański KOSPI stracił 4,4 proc. - co oznacza tygodniowe straty o 7,1 proc. Akcje tajwańskie potaniały o 5 proc., czyli 16 proc. w ciągu 5 dniu handlu - najgorszy tygodniowy wynik od 1991 r.

Europejskie i polskie indeksy w dół

Brak zaufania do sektora AI widoczny jest w piątek również w Europie. Czołowy indeks STOXX 600 tracił ok. 1 proc. ok. godz. 10 i zmierza ku tygodniowej stracie o 4,5 proc. - to może być najgorszy wynik od marca.

Niemiecki DAX spadał o 1,4 proc.

Na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych również widoczne są spadki. Indeks WIG20 traci prawie 2 proc., a WIG ponad 1,2 proc.

Opinie ekspertów o debiucie

Wyniki spółek z sektora technologicznego w ostatnim czasie budzą obawy o możliwe pęknięcie bańki AI.

- Bańki nie pękają w dniu największej transakcji - ocenił Richard Whittle, ekonomista z Uniwersytetu w Salford. - Pękają później, gdy pozytywne perspektywy stają się wątpliwe - dodał.

Aleks Spencer, dyrektor ds. inwestycji w Bogart Wealth, zauważył, że debiut miał być "kluczowy dla sektora technologicznego".

- Anthropic może stać się nowym symbolem branży sztucznej inteligencji, zwłaszcza po doniesieniach dotyczących Nvidii - powiedział Aleks Spencer, dyrektor ds. inwestycji w Bogart Wealth.

- Jest tu również wiele kwestii, które wymagają przeanalizowania, co przekłada się na obecny okres niepewności i zmienności. Pojawia się entuzjazm i to świetny moment, by sprzedać akcje po wzroście kursu i zrealizować część zysków - dodał.

- Debiut giełdowy firmy Anthropic przyciąga ogromną uwagę - powiedział Reutersowi Jed Ellerbroek, zarządzający portfelem w Argent Capital w St. Louis.

- Te pieniądze skądś pochodzą. Inwestorzy wprowadzają zmiany w swoich portfelach, aby uwzględnić w nich akcje Anthropic, więc nie przywiązywałbym zbyt dużej wagi do dzisiejszych notowań - dodał.