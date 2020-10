KGHM może mieć problem w Ameryce Południowej

Analitycy: negatywny sygnał

"Pamiętać należy, że jeżeli układ sił w radzie dyrektorów Sierra Gorda zmieniłby się na korzyść KGHM, to wówczas należałoby zmienić prezentację konsolidacji projektu na metodę pełną, co prowadzić by mogło do zwiększenia widocznego długu na bilansie. Również ryzykiem jest, czy sam KGHM nie zdecydowałby się ostatecznie na zwiększenie swojego zaangażowania w Sierra Gorda, co z pewnością miałoby negatywny wpływ na strumień dywidend w przyszłości" - napisał Jakub Szkopek.