Rynki Rynek liczy na przełom. Ceny ropy mocno w dół Oprac. Paulina Karpińska |

Joanna Pandera o kryzysie na rynku ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate (WTI) spadły o 2,23 dolara, czyli 2,16 proc., do 101,04 dolara za baryłkę o godz. 5.26 czasu polskiego. Kontrakty na ropę Brent staniały o 2,21 dolara, czyli 1,89 proc., do 114,51 dolara za baryłkę.

W piątek ceny ropy wzrosły o blisko 3 dolary, ponieważ ataki Huti w Arabii Saudyjskiej nasiliły obawy o dostawy surowca. W całym tygodniu ropa Brent podrożała o 6 proc., a WTI o 2,3 proc. Od początku roku ropa Brent zdrożała o 88,4 proc., a WTI o 75,9 proc.

Trump o Iranie: moglibyśmy wziąć całą ropę

Według analityków, USA i Iran trzymają się znanej już retoryki dotyczącej konfliktu stron na Bliskim Wschodzie, a wskaźniki techniczne na rynku ropy sygnalizują warunki wykupienia.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że gdyby tego chciał, Stany Zjednoczone mogłyby przejąć cały Iran i zabrać mu ropę naftową. Dodał, że wciąż stoi przed wyborem między "wykończeniem" Iranu i pozwoleniem, by sam "zwiądł".

- Iran nie jest w stanie zrobić za dużo i moglibyśmy, gdybyśmy chcieli, po prostu wziąć całą ropę. Moglibyśmy wziąć cały kraj - powiedział Trump, odnosząc się podczas rozmowy z dziennikarzami do impasu w wojnie z Iranem. Prezydent USA twierdził przy tym, że cieśnina Ormuz jest "całkowicie jego" i tak pozostanie. Powoływał się na dane mówiące, że przez cieśninę przepływa więcej ropy naftowej niż rok temu.

Mimo że ilości surowca transportowanego przez cieśninę faktycznie są obecnie większe, to cena ropy pozostaje wysoka ze względu na bardzo wysokie koszty jej transportu i ubezpieczenia. To efekt dalszych ataków Iranu na statki przepływające przez ten szlak.

Trudna sytuacja gospodarcza Iranu

Trump mówił również o ciężkiej sytuacji gospodarczej w Iranie i rekordowej inflacji. - Mają inflację i nie mają pieniędzy. Są w kryzysie. Czy chcemy ich wykończyć, czy dać im zwiędnąć? Bo otrzymujemy wszystko, czego chcemy - zastanawiał się.

Jeszcze w czwartek Trump mówił, że wojska USA "rozwaliły" Iran i że "może posunąć się jeszcze trochę dalej".

W środę "New York Times" podał, że wojska USA i Izraela przygotowują plany wznowienia intensywnej kampanii uderzeń przeciwko Iranowi po wyborach połówkowych w USA 3 listopada. Ataki mają być "krótkie, lecz intensywne", a ich celem ma być irańska infrastruktura energetyczna, obiekty programu nuklearnego i arsenał rakiet i dronów.

Huti ponownie uderzyli w Arabię Saudyjską

Tymczasem wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti oświadczyli w niedzielę, że zaatakowali lotnisko w Rijadzie, które wcześniej tego dnia wznowiło działalność oraz dwie saudyjskie bazy: lotniczą i morską.

Stołeczne lotnisko im. Króla Chalida zostało zamknięte po ataku rakietowym Huti z 10 października. Zginęło w nim 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. W piątek Huti ostrzegli jednak, że port nadal jest celem wojskowym, i wezwali pasażerów oraz linie lotnicze, by z niego nie korzystali.

W niedzielę władze saudyjskie poinformowały o przechwyceniu serii rakiet oraz dronów. Rzecznik wojskowy Huti Jahja Sari przekazał w serwisie X, że rebelianci przeprowadzili "trzy operacje wojskowe" z użyciem "dziesiątek rakiet balistycznych", a atak na lotnisko w Rijadzie "dosięgnął celu". Dodał, że pozostałe uderzenia były wymierzone w bazę lotniczą w Chamis Muszajt oraz bazę morską w Dżizanie.

Zapasy ropy

"Wzrost liczby ataków na Bliskim Wschodzie wraz w połączeniu z obawami, że eskalacja konfliktu jest 'tuż za rogiem', oznacza, że rynki ropy muszą niestety nadal uwzględniać w cenach ryzyko wyczerpania się zapasów ropy i produktów rafinowanych" - napisał w nocie dla inwestorów Vivek Dhar, analityk Commonwealth Bank of Australia.

"Przewidujemy, że ceny kontraktów terminowych na ropę Brent musiałyby wzrosnąć nawet do 150 dolarów za baryłkę, aby wywołać niekontrolowany spadek popytu" - dodał.