Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rynki

Rynek ropy łapie oddech po dobrych sygnałach z Bliskiego Wschodu

|
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2752893287
Atak na rafinerię w Moskwie. Pokrywa zbiornika na paliwo wyleciała w powietrze
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ropa naftowa na globalnych rynkach utrzymuje spadki w reakcji na doniesienia o postępach w rozmowach pokojowych na linii Waszyngton-Teheran. - Przed negocjacjami USA z Iranem wciąż jeszcze jest długa droga, a rynek ropy może w cenach już uwzględniać nadwyżkę tego surowca, jeszcze zanim ona się pojawi - powiedziała Rebecca Babinia, starsza traderka energii w CIBC Private Wealth.

Ceny ropy przed godziną 7.45 kształtowały się następująco:

  • baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 73,60 USD - niżej o 0,35 proc.,
  • Brent na ICE na VIII jest wyceniana po 77,46 USD za baryłkę, w dół o 0,56 proc.

Negocjacje USA z Iranem

Ceny surowca na globalnych giełdach utrzymują spadki w związku z oznakami postępów w dążeniu USA i Iranu do porozumienia mającego na celu ostateczne zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek, że cieśnina Ormuz jest całkowicie otwarta. Dodał, że Iran będzie za odmrożone środki kupował żywność od amerykańskich farmerów.

"Mamy dwie rzeczy: mamy otwartą cieśninę i mamy kraj, który nigdy nie będzie miał broni nuklearnej" - oznajmił Donald Trump, odnosząc się do trwających negocjacji z Iranem.

Prezydent USA powiedział, że środki odmrożone na rzecz Iranu "zostaną przeznaczone na zakup żywności". Zapytany przez media, czy ma pewność, że Iran nie użyje odmrożonych pieniędzy do odbudowy swojego wojska, Donald Trump odpowiedział: "Zobaczymy, ale powinni użyć tych pieniędzy na jedzenie dla swoich obywateli, bo teraz ludzie są bardzo głodni".

Jednak prezes irańskiego banku centralnego Abdolnaser Hemmati powiedział, że Teheran nie ma żadnego obowiązku kupowania produktów rolnych od USA na mocy obecnego memorandum.

Prezydent USA zastrzegł z kolei, że jeśli Iran nie dotrzyma porozumienia albo "będzie się źle zachowywał, zrobię to, co będę musiał zrobić".

Vance o zawieszeniu broni. Opisał problem "jajka i kury"
Dowiedz się więcej:

Vance o zawieszeniu broni. Opisał problem "jajka i kury"

TVN24

Zawieszenie sankcji na Iran

W poniedziałek ministerstwo finansów USA ogłosiło zawieszenie sankcji na wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej na 60 dni. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem.

"Zgodnie z trwającymi, produktywnymi rozmowami w Szwajcarii, Iran zobowiązał się do swobodnego i otwartego tranzytu przez cieśninę Ormuz oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) do swojego kraju. W ramach tych działań Ministerstwo Finansów wydało tymczasową, 60-dniową licencję generalną, upoważniającą do produkcji, dostaw i sprzedaży irańskiej ropy naftowej" - poinformował w oświadczeniu szef resortu Scott Bessent.

Zawieszenie sankcji na czas negocjacji nad ostatecznym porozumieniem było jednym z elementów podpisanego w ubiegłym tygodniu wstępnego porozumienia (memorandum of understanding) między USA i Iranem. Licencja obowiązuje do 21 sierpnia.

Ocena analityków

Tymczasem analitycy oceniają, że przed negocjacjami USA-Iran "jeszcze długa droga".

- Przed negocjacjami USA z Iranem wciąż jeszcze jest długa droga, a rynek ropy może w cenach już uwzględniać nadwyżkę tego surowca, jeszcze zanim ona się pojawi, tak jak uwzględniał deficyt ropy, zanim faktycznie doszło do utraty wielu milionów baryłek - powiedziała Rebecca Babin, dyrektor ds. zarządzania i starsza traderka energii w CIBC Private Wealth.

>>> Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników

"Ropa naftowa ma tendencję do 'przestrzelania'" - podkreśliła Babin.

Analitycy oceniają, że wraz z powrotem dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu warunki będą sprzyjać przewyższaniu podaży nad popytem na ten surowiec w najbliższej perspektywie, szczególnie biorąc pod uwagę spadek zakupów ropy naftowej przez głównego globalnego importera tego surowca, czyli Chiny.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
19 min
pc
Rafał Leśkiewicz
TVN24
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaIranUSADonald TrumpCieśnina Ormuzceny ropy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Stacja paliw, Rosja
Kryzys paliwowy sięga Syberii. Wprowadzono limity
Ze świata
Elon Musk
"Ekstremalne bogactwo" Muska. Dorównuje PKB Szwajcarii
Ze świata
Emerytury
ZUS ujawnia skalę najniższych emerytur. Niepokojące dane
Dla seniora
Zakupy
Tak rosną ceny na półkach. Co drożeje najszybciej?
Pieniądze
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
Paliwa
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy za tankowanie?
shutterstock_2674507729
Oszustwo "na zwrot nadpłaty". Rzecznik ostrzega
Tech
shutterstock_2561069725
Są na krawędzi strajku. Możliwe utrudnienia dla pasażerów
Ze świata
Japonia chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat
Japończycy podnoszą opłaty wizowe. Pierwsza taka decyzja od prawie pół wieku
Turystyka
Dział półprzewodników IBM przynosił straty na poziomie półtora miliarda dolarów
Tajwańczycy zbudują w Polsce park technologiczny. Dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy
Tech
kobieta dlon telefon shutterstock_2371328613
Awaria popularnej platformy
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
Kosmiczny debiut SpaceX. Szał na Wall Street
Tech
Ormuz – cieśnina
USA zawieszają sankcje na Iran
Ze świata
przesylka odbior kobieta kurier shutterstock_2229133163
"Zmiany najmocniej odczują klienci Temu, Shein czy AliExpres"
Handel
cpk2
"Jest to symboliczna umowa". Port Polska nabiera kształtów
shutterstock_2688189263
Nvidia ma odpowiedź na koszt środowiskowy AI. Kluczowe ma być nowe chłodzenie
Tech
Alan Greenspan czb
Odeszła legenda amerykańskiej gospodarki
Ze świata
NIK ma dokładnie prześwietlić konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Kolejny etap oszustw NCBiR. Prokuratura składa nowy akt oskarżenia
ormuz shutterstock_617485811_1
Wiceprezydent USA: cieśnina Ormuz jest otwarta
Ze świata
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników
Rynki
Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski
AI może zmienić polską gospodarkę. PKB wzrośnie nawet o 12 procent
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany na szczycie kluczowej agencji. PAIH ma nowe szefostwo
shutterstock_2592149547
Tanie linie lotnicze w odwrocie. Pasażerowie zmieniają wybory
Ze świata
Orlen, paliwo, stacja
Wtorek na stacjach paliw. Nowe obwieszczenie
Wojciech Balczun i Adam Szłapka
Nowy gigant w polskiej zbrojeniówce. "Odpowiedź na wieloletnią dyskusję"
Warszawa, wieżowce, skyline Warszawy, panorama Warszawy
Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce
Dla firm
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Apel biznesu w sprawie Ukrainy. "Nie możemy tego zmarnować"
zakupy rachunek sklep
Nowe dane ze sklepów. Sprzedaż poniżej prognoz
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"
Ropa naftowa
Spadki na rynku ropy. "Nowy rozdział w relacjach z Iranem"
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica