Pieniądze Zmiany w zasiłkach. Ważny komunikat ZUS Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nowe rozporządzenie dotyczące zasiłków uprości formalności i dostosuje przepisy do zmian w ustawie zasiłkowej - przekazał ZUS w komunikacie.

Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie z 8 grudnia 2015 r. Zmiany obejmą przede wszystkim wnioski, zaświadczenia i inne dokumenty niezbędne do przyznania oraz wypłaty świadczeń.

Zasady dokumentowania prawa do zasiłków od jutra prostsze❗️

24 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie zasiłkowe @MRPiPS_GOV__PL.



Co nowego❓



Mniej dokumentów od przedsiębiorcy⤵️

🔸 Przedsiębiorcy nie będą musieli dostarczać do ZUS zaświadczenia płatnika składek Z-3b.… pic.twitter.com/dYt78lAxis — ZUS (@zus_pl) October 23, 2026 Rozwiń

Jeden wniosek. ZUS wyjaśnia

Od 24 października 2026 r. formularze Z-15a i Z-15b zostaną zastąpione jednym wnioskiem - Z-15. W nowym dokumencie nie będzie już pytań o to, czy drugi rodzic dziecka pracuje i czy wykonuje pracę w systemie zmianowym. Zamiast tego wnioskodawca złoży oświadczenie, że w okresie, za który ubiega się o zasiłek, nie ma innego domownika mogącego zapewnić opiekę.

ZUS połączy również trzy dotychczasowe formularze: ZAM, ZUR i ZAO. Zastąpi je jeden wniosek ZAM, za pomocą którego będzie można ubiegać się o zasiłek macierzyński za okres:

urlopu macierzyńskiego;

urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

urlopu rodzicielskiego;

uzupełniającego urlopu macierzyńskiego;

urlopu ojcowskiego.

Po zmianach osoba, która składa wniosek, wypełni część formularza dotyczącą konkretnego okresu urlopu.

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Zasiłek macierzyński

Zmieni się także sposób dokumentowania urodzenia dziecka. Jeśli zasiłek macierzyński wypłaca ZUS, rodzic nie będzie musiał dołączać do wniosku skróconego odpisu aktu urodzenia.

ZUS pobierze akt na podstawie imienia i nazwiska oraz daty i miejsca urodzenia dziecka oraz danych rodzica, który wnioskuje o przyznanie zasiłku.

Jeśli zasiłek macierzyński wypłaca płatnik składek, skrócony odpis aktu urodzenia nadal trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Bez zaświadczenia

ZUS poinformował również, że niektóre grupy ubezpieczonych nie będą już musiały składać zaświadczenia płatnika składek Z-3b. Dotyczy to:

osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

osób z nimi współpracujących;

osób duchownych samodzielnie opłacających składki na ubezpieczenia;

marynarzy.

Dotychczas dokument ten był potrzebny do ustalenia prawa do zasiłku. Po zmianach ZUS rozpatrzy sprawę na podstawie wniosku o zasiłek i pozostałych wymaganych dokumentów.

Nowe formularze na stronie ZUS

Zmodyfikowane zostaną również formularze ZNp-7, Z-10, ZAS-53, Z-3 i Z-3a. Ich wzory będą dostosowane do nowych zasad ustalania prawa do zasiłków.

Nowe i zaktualizowane formularze ZUS udostępni na swojej stronie internetowej 24 października. Na portalu eZUS pojawią się w połowie listopada.

Do czasu aktualizacji formularzy na eZUS wnioskodawcy będą mogli korzystać zarówno z dotychczasowych formularzy dostępnych na portalu, jak i z nowych wzorów opublikowanych na stronie www.zus.pl.