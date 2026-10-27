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Zmiany w podatkach. Ustawa wraca do komisji

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Pit Podatek Podatki rozliczenia
Sławomir Dudek o zmianach w podatkach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ustawa wprowadzająca nową stawkę PIT oraz zmiany w progach podatkowych została ponownie skierowana do senackiej komisji budżetu. W trakcie drugiego czytania w Senacie do projektu zgłoszono kolejne poprawki.

We wtorek Senat debatował nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa przede wszystkim podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc.

Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Poprawki do reformy podatkowej

W trakcie obrad izby wyższej senator Grzegorz Bierecki w imieniu klubu PiS, złożył poprawki do ustawy, które - jak powiedział - mają "zmniejszyć ciężar podatkowy, jaki ta ustawa nakłada na polskich przedsiębiorców". W efekcie ustawa została ponownie skierowana do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Ustawa w obecnym kształcie wprowadza m.in. zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z dwóch mln euro do 250 tys. euro. Poza tym ustawa podnosi z 4 do 5 proc. stawkę daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie.

Spór o stawki CIT

W pierwotnym przedłożeniu rząd proponował także podwyższenie stawki CIT z 19 do 22 proc. dla firm, które mają przychody przekraczające 50 mln euro. Jednak podczas głosowania w Sejmie ten zapis został z ustawy wykreślony, za to wprowadzono przepis, że progi podatkowe mają być rokrocznie waloryzowane, poczynając od 2028 r.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała jednak poprawki, mające na celu przywrócenie podwyżki stawki CIT i wykreślenie zapisu o waloryzacji progów. Głosowanie nad poprawkami komisji oraz tymi złożonymi przez Biereckiego ma nastąpić jeszcze podczas tego posiedzenia Senatu.

Koszt waloryzacji progów podatkowych, według wyliczeń MF, ma wynieść:

  • około 4,1 mld zł w 2028 roku,
  • 8,9 mld zł w 2029 roku,
  • 13,8 mld w 2030 roku.

Z kolei podwyżka CIT miała dać budżetowi ponad 6,2 mld zł. Jeśli Senat przyjmie poprawki do ustawy, wróci ona do Sejmu. Jej przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
PodatekPodatek CITPodatkiSenat
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