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Zakaz płatności gotówką od tej kwoty. Nowy limit

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Portfel
Bezpieczeństwo finansowe Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Unia Europejska wprowadza nowy limit płatności gotówkowych. Ma objąć między innymi zakupy konsumentów u przedsiębiorców. Nowe przepisy przewidują jednak ważne wyjątki. W Polsce ograniczenie kwotowe dotyczy obecnie rozliczeń między firmami.

Unijne rozporządzenie przewiduje, że osoby handlujące towarami lub świadczące usługi będą mogły przyjmować lub dokonywać płatności gotówkowych do 10 tys. euro. W przypadku złotego i innych walut - znaczenie będzie miała równowartość tej kwoty.

Limit gotówki. Nowe przepisy

Ograniczenie obejmie pojedynczą operację oraz kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Rozłożenie zapłaty na mniejsze części nie pozwoli zatem ominąć limitu.

Dla konsumenta oznacza to ograniczenie możliwości zapłaty gotówką między innymi przy drogich zakupach u przedsiębiorców.

Państwa członkowskie będą mogły utrzymać lub wprowadzić niższe progi. Unijna kwota nie oznacza więc automatycznego podniesienia polskiego limitu dla rozliczeń między firmami.

Gotówka - wyjątki od limitu

Przepisy wyłączają z unijnego limitu płatności między osobami fizycznymi, które nie działają w ramach swoich obowiązków zawodowych.

Może to dotyczyć na przykład prywatnej sprzedaży używanego samochodu. Inaczej będzie przy zakupie auta od przedsiębiorcy. Sam status konsumenta nie zwolni kupującego z ograniczenia. Przy transakcjach za granicą trzeba będzie również uwzględnić przepisy krajowe.

Wyjątek obejmuje też płatności i depozyty dokonywane w placówkach instytucji kredytowych, dostawców pieniądza elektronicznego oraz dostawców usług płatniczych. Chodzi między innymi o wpłaty gotówki w bankach. Operacje objęte tym wyjątkiem, które przekroczą limit, będą zgłaszane jednostkom analityki finansowej.

Weryfikacja od 3000 euro

Osobny próg dotyczy sporadycznych transakcji gotówkowych o wartości co najmniej 3000 euro. Podmioty objęte przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy będą musiały ustalić i zweryfikować tożsamość klienta.

Do takich podmiotów należą między innymi:

  • banki,
  • inne instytucje finansowe,
  • pośrednicy nieruchomości,
  • określone grupy sprzedawców towarów luksusowych.

Zakres obowiązków zależy od rodzaju działalności i transakcji.

Kiedy nowe przepisy?

Rozporządzenie weszło w życie 9 lipca 2024 roku, ale unijny limit płatności gotówkowych zacznie być stosowany od 10 lipca 2027 roku.

Regulacja stanowi część pakietu przyjętego przez Unię Europejską w 2024 roku. Według Rady UE nowe zasady mają utrudnić pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu oraz ujednolicić przepisy w państwach członkowskich.

Obecne przepisy w Polsce

Nad Wisłą przedsiębiorcy mogą rozliczać między sobą gotówką transakcje o wartości do 15 tys. zł brutto włącznie. Jeżeli kwota jest wyższa, płatność musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Liczy się wartość całej transakcji, niezależnie od liczby płatności. Zakupu za 20 tys. zł nie można więc rozliczyć gotówką przez podzielenie zapłaty na dwie raty po 10 tys. zł.

Konsumenci kupujący towary lub usługi od przedsiębiorców nie są obecnie objęci ogólnym ustawowym limitem płatności gotówkowych. Takiego ograniczenia nie ma również przy prywatnych rozliczeniach między osobami fizycznymi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Strefa europieniądzeUnia EuropejskaGotówka
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