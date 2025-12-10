Logo TVN24
Pieniądze

Kumulacja w Lotto w górę

lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
We wtorkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do dziesięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 9 grudnia 2025 roku.

We wtorek, 9 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 2, 10, 22, 26, 31 i 40.

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem pula na główne wygrane rośnie z 8 do 10 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie wtorkowego losowania padło natomiast 56 piątek - każda o wartości 5739,20  zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 9, 21, 26, 27, 29 i 43.

W przypadku tej gry również nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padły natomiast 34 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 11 grudnia, o godz. 22.00.

Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Janusz Pienkowski/Shutterstock

TAGI:
lotto Wyniki Lotto Wyniki losowania
