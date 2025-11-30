Kumulacja w Lotto w górę

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

W sobotę, 29 listopada, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 23, 28, 31, 42 i 46.

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem pula na główne wygrane rośnie - do 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania padło 65 piątek - każda o wartości 4783,10 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 1, 6, 15, 17, 26 i 33.

W przypadku tej gry również nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padło natomiast 46 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 2 grudnia, o godz. 22:00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

