Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Kumulacja w Lotto w górę

lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
W sobotnim losowaniu Lotto żaden z graczy nie trafił szóstki. W efekcie kumulacja rośnie do trzech milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 29 listopada 2025 roku.

W sobotę, 29 listopada, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 3, 23, 28, 31, 42 i 46.

Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem pula na główne wygrane rośnie - do 3 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie sobotniego losowania padło 65 piątek - każda o wartości 4783,10  zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 1, 6, 15, 17, 26 i 33.

W przypadku tej gry również nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padło natomiast 46 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 2 grudnia, o godz. 22:00.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
eurojackpot wyniki losowania loteria
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Loteria w Chinach
Wygrał fortunę, żonie nie powiedział. W sekrecie sam korzystał z luksusów
TVN24
Cmentarz Pere-Lachaise w Paryżu
Wyjątkowa loteria. Do wygrania miejsce na cmentarzu
Ze świata

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wyniki LottolottoWyniki losowania
Zobacz także:
Zakaz handlu w niedziele
Dwie duże zmiany w zakazie handlu
Handel
Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem
Ze świata
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
Tech
Trojena
Marzenie za biliony dolarów. Budżet przekroczony 25 razy
Ze świata
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
Z kraju
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
Tech
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
Pieniądze
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
Dla firm
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Z kraju
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Z kraju
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin spotkał się z Orbanem
Ze świata
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
Ze świata
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie
Z kraju
luwr paryz francja shutterstock_747469213-1
Duża podwyżka cen biletów do Luwru. Nie dotyczy wszystkich zwiedzających
Ze świata
shutterstock_2577151519
Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"
Z kraju
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Rachunki za prąd już wkrótce będą niższe
Pieniądze
Polska cukrownia
To oni mogą przejąć Carrefoura
Handel
haker shutterstock_2559824501
Korea Południowa podejrzewa sąsiada o atak hakerski
Ze świata
shutterstock_712192054
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"
Z kraju
shutterstock_2168424761
Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Ministerstwo analizuje, sieć pisze o "plotkach"
Handel
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
Tech
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
Nieruchomości
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2249385239
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
Z kraju
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica