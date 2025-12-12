Kumulacja w Lotto w górę

W czwartek, 11 grudnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 1, 5, 11, 38, 42 i 46.
Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, zatem pula na główne wygrane rośnie do 13 mln zł.
Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus
W trakcie czwartkowego losowania padło natomiast 44 piątki - każda o wartości 7596,60 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.
Z kolei w Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 8, 16, 27, 30, 46 i 49.
W przypadku tej gry również nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podano na stronie Totalizatora Sportowego, padły natomiast 44 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.
Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 13 grudnia, o godz. 22.00.
Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?
Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.
Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.
Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.
