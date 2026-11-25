Pieniądze Wezwanie na akcje Żabki. "Uważamy, że nasza oferta jest atrakcyjna" Oprac. Natalia Kieszek |

Gospodarka. Eksport z Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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"Chciałbym podkreślić, że zaoferowana przez nas cena 32 zł za akcję jest wynikiem wnikliwej analizy wartości Żabki. Cena ta jest ostateczna i nie zostanie podwyższona. Uważamy, że nasza oferta jest atrakcyjna dla akcjonariuszy, o czym świadczą premie w stosunku do historycznych kursów akcji oraz niezależna wycena spółki" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard.

Zamiarem Alimentation Couche-Tard, właściciela sieci stacji paliw Circle K, jest podjęcie działań zmierzających do wycofania akcji Żabka Group z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzywający planuje zainicjować proces wycofania z giełdy (delistingu), z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych, w tym uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Przejęcie Żabka Group

Cena, która została zaoferowana w wezwaniu na poziomie 32 zł za akcję, oznacza premię w wysokości:

31,5 proc. w stosunku do średniej ceny akcji ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy,

21,2 proc. w stosunku do średniej ceny akcji ważonej wolumenem obrotu z trzech miesięcy poprzedzających zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zamiarze ogłoszenia wezwania,

48,8 proc. w stosunku do ceny akcji z pierwszej oferty publicznej (IPO) z października 2024 r., która wynosiła 21,50 zł za akcję.

Rada Dyrektorów Żabka Group uznała, że cena zaoferowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą akcji spółki. Akcjonariusze Żabka Group, w tym CVC Capital Partners, Partners Group oraz siedmiu członków kadry zarządzającej Żabki, posiadający akcje reprezentujące łącznie 57,2 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż swoich akcji w ramach wezwania.

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Alimentation Couche-Tard uzyskała również wszystkie wymagane zgody regulacyjne, co oznacza, że wezwanie jest obecnie bezwarunkowe. Okres przyjmowania zapisów zakończy się 2 grudnia 2026 r. i nie będzie przedłużany.

W przypadku osiągnięcia co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabka Group, Alimentation Couche-Tard zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) po cenie 32 zł za akcję, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podano, że nawet jeżeli po zakończeniu wezwania akcje Żabka Group nadal będą notowane na GPW, potencjalne ograniczenie liczby akcji pozostających w wolnym obrocie (free float) może prowadzić do spadku ich płynności oraz średniego dziennego wolumenu obrotu. W konsekwencji utrudni to inwestorom kupno i sprzedaż akcji oraz wpłynie na ich wycenę rynkową.

Zmiany w strukturze akcjonariatu oraz ograniczenie liczby akcji w wolnym obrocie mogą również wpłynąć na możliwość dalszego uczestnictwa Żabka Group w wybranych indeksach giełdowych, z uwzględnieniem obowiązujących metodologii indeksowych oraz decyzji odpowiednich dostawców indeksów.

Rozszerzenie działalności Circle K

Dzięki przejęciu kanadyjski gigant Alimentation Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

W Polsce Żabka ma uzupełnić istniejącą sieć blisko 400 stacji Circle K, oferujących paliwa, żywność, napoje oraz inne produkty i usługi typu convenience. Możliwe obszary współpracy obejmują m.in. ofertę gastronomiczną, logistykę, zakupy, technologie i programy lojalnościowe.

Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła ponad 13 tys. punktów, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy na 2026 rok jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych placówek.