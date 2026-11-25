Wezwanie na akcje Żabki. "Uważamy, że nasza oferta jest atrakcyjna"
"Chciałbym podkreślić, że zaoferowana przez nas cena 32 zł za akcję jest wynikiem wnikliwej analizy wartości Żabki. Cena ta jest ostateczna i nie zostanie podwyższona. Uważamy, że nasza oferta jest atrakcyjna dla akcjonariuszy, o czym świadczą premie w stosunku do historycznych kursów akcji oraz niezależna wycena spółki" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard.
Zamiarem Alimentation Couche-Tard, właściciela sieci stacji paliw Circle K, jest podjęcie działań zmierzających do wycofania akcji Żabka Group z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wzywający planuje zainicjować proces wycofania z giełdy (delistingu), z zastrzeżeniem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych, w tym uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Przejęcie Żabka Group
Cena, która została zaoferowana w wezwaniu na poziomie 32 zł za akcję, oznacza premię w wysokości:
- 31,5 proc. w stosunku do średniej ceny akcji ważonej wolumenem obrotu z sześciu miesięcy,
- 21,2 proc. w stosunku do średniej ceny akcji ważonej wolumenem obrotu z trzech miesięcy poprzedzających zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zamiarze ogłoszenia wezwania,
- 48,8 proc. w stosunku do ceny akcji z pierwszej oferty publicznej (IPO) z października 2024 r., która wynosiła 21,50 zł za akcję.
Rada Dyrektorów Żabka Group uznała, że cena zaoferowana w wezwaniu odzwierciedla wartość godziwą akcji spółki. Akcjonariusze Żabka Group, w tym CVC Capital Partners, Partners Group oraz siedmiu członków kadry zarządzającej Żabki, posiadający akcje reprezentujące łącznie 57,2 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, nieodwołalnie zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż swoich akcji w ramach wezwania.
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Alimentation Couche-Tard uzyskała również wszystkie wymagane zgody regulacyjne, co oznacza, że wezwanie jest obecnie bezwarunkowe. Okres przyjmowania zapisów zakończy się 2 grudnia 2026 r. i nie będzie przedłużany.
W przypadku osiągnięcia co najmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów w Żabka Group, Alimentation Couche-Tard zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji (squeeze-out) po cenie 32 zł za akcję, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podano, że nawet jeżeli po zakończeniu wezwania akcje Żabka Group nadal będą notowane na GPW, potencjalne ograniczenie liczby akcji pozostających w wolnym obrocie (free float) może prowadzić do spadku ich płynności oraz średniego dziennego wolumenu obrotu. W konsekwencji utrudni to inwestorom kupno i sprzedaż akcji oraz wpłynie na ich wycenę rynkową.
Zmiany w strukturze akcjonariatu oraz ograniczenie liczby akcji w wolnym obrocie mogą również wpłynąć na możliwość dalszego uczestnictwa Żabka Group w wybranych indeksach giełdowych, z uwzględnieniem obowiązujących metodologii indeksowych oraz decyzji odpowiednich dostawców indeksów.
Rozszerzenie działalności Circle K
Dzięki przejęciu kanadyjski gigant Alimentation Couche-Tard uzyska natychmiastowy dostęp do platformy o znaczącej skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.
W Polsce Żabka ma uzupełnić istniejącą sieć blisko 400 stacji Circle K, oferujących paliwa, żywność, napoje oraz inne produkty i usługi typu convenience. Możliwe obszary współpracy obejmują m.in. ofertę gastronomiczną, logistykę, zakupy, technologie i programy lojalnościowe.
Grupa weszła na warszawską giełdę w październiku 2024 roku. W I półroczu 2026 r. Grupa Żabka otworzyła 778 nowych sklepów w Polsce i Rumunii. Na koniec czerwca br. sieć liczyła ponad 13 tys. punktów, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Celem grupy na 2026 rok jest uruchomienie ponad 1,3 tys. nowych placówek.