Donald Tusk o braku zgody dla propozycji unijnego budżetu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Podczas konferencji prasowej po spotkaniu liderów Grupy Wyszehradzkiej oraz kanclerza Austrii w Bratysławie Tusk odniósł się do propozycji przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy, który zaproponował obniżenie całego budżetu UE na lata 2028–2034 o 10 proc. względem pierwotnych planów KE, w tym zmniejszenie o 2,4 proc. środków na politykę spójności.

Tusk o unijnym budżecie

- Trzeba przygotować dobrą taktykę, tak aby przekonać naszych partnerów w Radzie Europejskiej. Będę bardzo stanowczy w tej kwestii i nie zaakceptuję wersji budżetu, która miałaby oznaczać wyższe ceny energii, dotkliwe koszta społeczne albo osłabienie obronności Polski i innych krajów flanki wschodniej - powiedział w poniedziałek premier Donald Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej oraz kanclerza Austrii.

Dodał też: - Ja na pewno jako premier polskiego rządu nie zaakceptuję propozycji, jakie zostały przedstawione.

Premier podkreślił, że obecnie państwa regionu jak Polska "potrzebują więcej, a nie mniej środków". Wśród powodów wymienił m.in. agresję Rosji na Ukrainę czy wysokie ceny energii w krajach regionu.

- Powinniśmy planować większe nakłady europejskie na tę część kontynentu, a nie mniejsze - powiedział Tusk.

Sprzeciw krajów Grupy Wyszehradzkiej

W poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej szefów rządów państw V4 w Bratysławie premier Czech Andrej Babisz odniósł się do kwestii propozycji budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034, podkreślając, iż najnowszy "projekt wieloletniego budżetu jest nie do przyjęcia". Dodał, że przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej będą "walczyć o to, aby ten budżet się zmienił".

Babisz powiedział także, że premierzy państw V4 uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie odłożenia wprowadzenia ETS2 na rok 2030. Jego zdaniem wprowadzenie nowej opłaty klimatycznej to "destrukcja rafinerii w Europie (...) i wysokie ceny mieszkań, mieszkalnictwa, ropy", a Czesi już płacą "coraz więcej euro".

Premier Węgier Peter Magyar, odnosząc się do planowanego budżetu UE powiedział, że należy wziąć pod uwagę dziedzictwo historyczne krajów Europy Środkowej i państw bloku wschodniego, a także wyższe koszty energii i bliskość wojny. Dodał, że w taki sposób można "budować dużo silniejszą Europę" i sprawiać, "by Grupa Wyszehradzka i cała Europa Środkowa była bardziej rozwinięta, miała sukcesy".

Premier Węgier podkreślił, że z radością przyłączył się do "idei posłania listu, jeśli chodzi o rewizję ETS2 i o przesunięcie go na okres późniejszy".

Magyar zaznaczył także, że solidarność jest istotna, "ale jesteśmy w ramach nowego budżetu zmuszani do tego, w jaki sposób mamy być solidarni". Zapowiedział przy tym także, że "tam, gdzie Słowacja, Czechy, Polska są solidarne, tam są również solidarne Węgry". Jak dodał państwa te mogą sobie "w różnych obszarach pomagać". - Będziemy to robili również w przyszłości, tak jak robiliśmy to w przeszłości - dodał.

Z kolei premier Słowacji powiedział, że pomiędzy wszystkimi państwami Grupy oraz Austrią panuje pełna zgoda, iż można mówić o wzmocnieniu europejskiej konkurencyjności tylko wtedy, gdy "zrobimy coś z wysokimi cenami energii elektrycznej".

Przekazał, że podczas spotkania rozmawiano o sposobach, w jaki można doprowadzić do obniżenia cen energii, w tym m.in. o decouplingu, czyli o oddzieleniu cen energii elektrycznej od cen gazu ziemnego.

Fico podkreślił ponadto, że wniosek Grupy Wyszehradzkiej po poniedziałkowym spotkaniu jest taki, aby "odłożyć aplikacje tych zezwoleń emisyjnych na mieszkalnictwo i transport aż do roku 2030, abyśmy nie zaczęli sprzedawać tych zezwoleń na giełdzie". - To jest jasne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej - podkreślił.

Grupa Wyszehradzka to platforma współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Została zainicjowana na początku lat 90. (jeszcze przed rozpadem Czechosłowacji), jej zadaniem było pogłębianie współpracy zaangażowanych krajów w kwestii przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO.