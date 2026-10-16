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Ranking cen w Polsce. Ten sklep był we wrześniu najtańszy

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zakupy market koszyk paragon
Downsizing. Opakowanie to samo, cena ta sama, a produktu mniej
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Średnia cena koszyka najpopularniejszych produktów codziennego użytku wyniosła we wrześniu 320,1 złotego - wynika z raportu ASM Sales Force Agency. Oznacza to nieznaczny wzrost względem sierpnia oraz spadek o niespełna złotówkę wobec września ubiegłego roku. Autorzy analizy wskazali, który sklep był we wrześniu najdroższy, a który najtańszy w Polsce.

"Za zestaw najpopularniejszych produktów codziennego użytku płaciliśmy średnio 320,10 zł, czyli o 0,21 proc. więcej niż w sierpniu br., ale o 0,91 proc. mniej niż przed rokiem. Podwyżki w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano w 8 z 13 analizowanych sieci. Różnica między najtańszym koszykiem w Auchan a najdroższym w Netto przekroczyła 75 zł. Najmniej za zakupy płacili klienci sklepów Cash & Carry, a najwięcej - supermarketów" - czytamy we wrześniowej edycji Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA.

Wzrost cen w Polsce

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Intermarche (4,52 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Aldi (4,82 proc.). Tylko w jednej sieci średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła mniej niż 300 zł.

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"Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci, moglibyśmy zapłacić 235,03 zł (więcej o 5,49 zł niż w sierpniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 380,30 zł (mniej o 4,90 zł niż w sierpniu br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem we wrześniu 2026 r. wyniosła 145,27 zł i jest ona o 10,39 zł niższa niż w sierpniu br." - czytamy w raporcie.

Najtańszy sklep w Polsce

W raporcie ASM podano także, że średnia wartość koszyka we wrześniu br. była niższa niż we wrześniu 2025 r., kiedy wynosiła 323,03 zł. Oznacza to spadek o 2,93 zł, czyli o 0,91 proc. W ujęciu rocznym obniżki objęły 8 z 13 analizowanych sieci handlowych.

"Najniższą wartość koszyka we wrześniu br. odnotowano w sieci Auchan, gdzie średni koszt analizowanego zestawu produktów wyniósł 268,55 zł. To o 2,07 zł więcej niż w sierpniu br. Średnia wartość koszyka w drugiej i trzeciej sieci rankingu była wyższa odpowiednio o 33,11 zł (Makro Cash & Carry) oraz o 44,79 zł (Aldi) względem lidera zestawienia (Auchan). Najdroższe zakupy we wrześniu można było zrobić w sieci Netto, w której zestaw produktów kosztował 344,44 zł. Różnica pomiędzy najtańszą (Auchan) a najdroższą (Netto) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 28,26 proc." - czytamy w raporcie.

Podział cenowy względem rodzaju sklepu wyglądał następująco:

  • Cash & Carry - 308,71 zł,
  • hipermarkety - 311,35 zł,
  • dyskonty - 324,90 zł,
  • supermarkety - 332,98 zł.

W Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG (Fast Moving Consumer Goods, czyli produkty pierwszej potrzeby) z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne).

ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

Źródło: PAP
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Tagi:
cenyzakupySklepProdukty spożywcze
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