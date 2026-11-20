Pieniądze InPost przejęty przez konsorcjum. Nowi właściciele zapowiadają zmiany Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Szef InPostu Rafał Brzoska w fałszywej reklamie. Meta na podobnych treściach zarabia wielkie pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MAXSHOT.PL/Shutterstock

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Centrala InPostu oraz jego struktura zarządzania pozostaną w Polsce. Założyciel spółki Rafał Brzoska będzie nadal kierował firmą jako prezes, a dotychczasowy zespół menedżerski pozostanie bez zmian.

W konsorcjum Advent International i FedEx mają po 37 procent udziałów. Do kontrolowanej przez Rafała Brzoskę spółki A&R Investments należy 16 procent, natomiast czeska grupa inwestycyjna PPF Group ma 10 procent.

A&R zwiększyło swoje zaangażowanie w InPost, a PPF reinwestowało część środków uzyskanych ze sprzedaży akcji, pozostając inwestorem w ramach konsorcjum.

Miliardowa transakcja z udziałem globalnych inwestorów

Jak informował Reuters, konsorcjum zaoferowało 15,60 euro za każdą akcję InPostu. Oznaczało to wycenę wszystkich akcji spółki na około 7,8 mld euro. Oferta została złożona przez konsorcjum obejmujące Advent International, FedEx, A&R Investments Rafała Brzoski oraz PPF Group.

Konsorcjum zapowiedziało zaangażowanie w przyspieszenie rozwoju InPostu jako jednego z czołowych europejskich operatorów obsługujących sektor e-commerce. Plany obejmują zwiększenie inwestycji w paneuropejską sieć dostaw poza domem, wspieraną przez rozwój platformy technologicznej i oferty dla konsumentów.

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"Wspierany kapitałem konsorcjum, szerokim doświadczeniem sektorowym i wspólną wizją InPost będzie nadal umacniać swoją pozycję w Polsce oraz rozszerzać działalność w Europie - w tym w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluksu" - napisano w komunikacie.

InPost dysponuje siecią ponad 100 tys. lokalizacji, w tym przeszło 70 tys. paczkomatów oraz blisko 30 tys. punktów odbioru i nadania przesyłek. Zdaniem konsorcjum skala działalności zapewnia spółce istotną przewagę konkurencyjną i daje podstawy do dalszej ekspansji.

Współpraca InPostu z FedExem

Strategię wzrostu InPostu mają wspierać zawierane na warunkach rynkowych umowy handlowe. Współpraca ma połączyć możliwości InPostu w zakresie dostaw B2C na ostatniej mili z globalną siecią FedExu, obsługującą około 3 mln firm i docierającą do 225 mln odbiorców.

Dla FedExu transakcja oznacza uzyskanie znaczącej pozycji na szybko rozwijającym się europejskim rynku dostaw poza domem. InPost zyska natomiast dostęp do dodatkowego kapitału, know-how oraz globalnego zaplecza logistycznego, co ma wesprzeć dalszą rozbudowę sieci automatów paczkowych na kontynencie.

InPost działa już na wielu rynkach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. W ostatnich latach spółka rozwijała tam działalność zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia lokalnych operatorów.