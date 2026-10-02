Obniżka cen paliw. Analitycy wskazują na poważny problem
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek poinformował, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.
Koszt programu CPN
"Szacowane pierwotnie na 4 mld zł wpływy z nowego podatku miałyby posłużyć sfinansowaniu rządowego pakietu osłonowego Ceny Paliwa Niżej, którego całkowity koszt wyniósł do tej pory ok. 5,2 mld zł" – napisali ekonomiści PKO BP w piątkowym komentarzu.
"Jednocześnie szacowany miesięczny koszt obniżenia VAT to 900 mln zł, a akcyzy to 700 mln zł. Zyski z podatku sfinansują więc tylko ok. 2,5 miesiąca obowiązywania pełnego programu" – napisali.
Wpływ cen paliw na inflację
Ich zdaniem, obniżka cen paliw będzie oznaczać niższą inflację. "Nowa regulacja obniży prognozowaną ścieżkę inflacji w Polsce - przy założeniu stałych cen ropy ceny paliw na stacjach spadną o 11-13 proc., co obniży inflację o ok. 0,6 pp-0,7 pp." – czytamy w komentarzu PKO BP.
Ekonomiści banku stwierdzili też, że i w tym, i w przyszłym roku można spodziewać się zwiększenia zmienności inflacji.
Rozporządzenia opublikowane
W piątek w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.
Oznacza to, że obniżki obu podatków będą obowiązywać od 3 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. - czyli prawie trzy miesiące.
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