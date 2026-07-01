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Pieniądze

Miliardy za obniżki cen paliw dla kierowców. Tyle kosztował rządowy program CPN

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temat paliwa
Program CPN dobiegł końca. O ile wzrosły ceny? Relacja z Łodzi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rządowy program Ceny Paliwa Niżej (CPN) kosztował budżet państwa blisko pięć miliardów złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów. Mimo to, zdaniem resortu, "program okazał się sukcesem".

W środę zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

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Koszty obniżki cen paliw dla kierowców

"Koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł" - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Jak zaznaczyło "program okazał się sukcesem - obniżyły się koszty gospodarstw domowych oraz dużej części przedsiębiorców, oraz utrzymano inflację na niskim poziomie - za czerwiec r/r wyniosła ona 2,5 proc." - podało ministerstwo.

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Koniec programu Ceny Paliw Niżej

Pakiet CPN wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego.

Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br., umożliwiała czasowe, do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. 

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Tagi:
Ceny paliwpaliwatankowanie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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