Pieniądze Miliardy za obniżki cen paliw dla kierowców. Tyle kosztował rządowy program CPN Oprac. Paulina Karpińska |

Program CPN dobiegł końca. O ile wzrosły ceny? Relacja z Łodzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W środę zakończył się rządowy program CPN. Wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Koszty obniżki cen paliw dla kierowców

"Koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł" - podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Jak zaznaczyło "program okazał się sukcesem - obniżyły się koszty gospodarstw domowych oraz dużej części przedsiębiorców, oraz utrzymano inflację na niskim poziomie - za czerwiec r/r wyniosła ona 2,5 proc." - podało ministerstwo.

Koniec programu Ceny Paliw Niżej

Pakiet CPN wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., a także została obniżona stawka akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego.

Poza tym wprowadzona została regulacja cen na stacjach paliwowych poprzez mechanizm ceny maksymalnej. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie pod koniec marca br., umożliwiała czasowe, do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

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