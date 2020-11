Zwroty za odwołane wycieczki z problemami. Pojawiają się rozbieżności

Rozbieżności we wnioskach

- Najczęstsze rozbieżności to różnice w datach zawarcia umowy, różne kwoty podawane jako kwoty do zwrotu, niewłaściwa pisownia nazwisk z polskimi znakami diaktrytycznymi, zaokrąglanie kwot, błędy w numerach PESEL, i tak dalej. Zdarzało się również kilkukrotne złożenie tych samych wniosków przed przedsiębiorców turystycznych czy składanie wniosków dotyczących klientów, którzy ostatecznie nie zrezygnowali z realizacji imprezy turystycznej, a także składanie wniosków z konta podróżnego innego niż osoby, która zawarła umowę czy podanie błędnego numeru rachunku do zwrotu - podał rzecznik prasowy UFG.