Gotówka na fali. Nowe dane NBP

Kidawa-Błońska: to co się dzieje w NBP woła o pomstę do nieba Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podaje NBP, wartość pozostających w obiegu monet i banknotów wzrosła na koniec listopada tego roku do nieco ponad 464 mld 276 mln zł z 460 mld 293,4 mln zł na koniec października tego roku.

W listopadzie 2024 roku było to 408 mld 941,5 mln zł.

Cykl życia banknotów w Polsce

Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec trzeciego kwartału br. banknot w Polsce spędzał średnio w obiegu 716 dni, czyli o 20 dni dłużej niż drugim kwartale roku 2025. Na koniec trzeciego kwartału 2024 r. okres "życia" banknotu trwał 663 dni. Liczba banknotów pozostających w obiegu na koniec listopada br. wzrosła w stosunku do października o 20,7 mln, do 3 mld 467,9 mln sztuk z 3 mld 447,2 mln w październiku.

Natomiast liczba monet w obiegu wzrosła o 84,5 mln sztuk, do 24 mld 419,3 mln.

Tych banknotów było najwięcej

Najwięcej w obiegu było banknotów o nominale 100 zł, bo prawie 1,6 mld sztuk. Z kolei tych o nominale 200 było 1,15 mld sztuk.

Najmniej było 500 zł - 101,3 mln, tych o nominale 20 zł było 151,9 mln, o nominale 50 zł było 223,3 mln, a o nominale 10 zł było 244,4 mln.

OGLĄDAJ: TVN24 HD