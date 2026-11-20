Pieniądze Chcą przejąć magazyny gazu od Orlenu. Wpłynęła oferta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Orlen miał stracić aż 4 miliardy złotych na działalności zatrzymanych pięciu byłych i obecnych menadżerów tej spółki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Orlen

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Oferta dotyczy zakupu siedmiu podziemnych magazynów gazu, w tym dwóch obiektów kawernowych. Na liście znalazły się: KPMG Mogilno, KPMG Kosakowo, PMG Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Brzeźnica.

Jak podano w komunikacie, oferta ma charakter niewiążący. Przedstawia wstępne warunki zbycia majątku i otwiera proces negocjacyjny między stronami.

Własność i zarządzanie w jednej grupie

Gas Storage Poland odpowiada obecnie za świadczenie usług magazynowania paliw gazowych, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu magazynowania oraz planowanie rozwoju zdolności magazynowych. Właścicielem infrastruktury pozostaje natomiast Orlen.

Zdaniem spółki taki podział kompetencji utrudnia realizację inwestycji związanych ze zwiększaniem pojemności magazynowych w Polsce. Przejęcie obiektów przez Gas Storage Poland ma umożliwić skupienie własności i zarządzania infrastrukturą magazynową w jednej grupie kapitałowej.

"Rozproszone kompetencje utrudniają proces inwestycyjny związany z rozwojem pojemności magazynowych w Polsce" - wyjaśniła spółka.

Gaz-System zapowiada inwestycje

"Magazyny gazu są fundamentem bezpieczeństwa energetycznego, dlatego jako grupa kapitałowa chcemy inwestować w ich rozwój. To pozwoli efektywnie wykorzystać potencjał sektora gazowego w Polsce i odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na gaz w kolejnych latach" - skomentował prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc, cytowany w informacji.

Gaz-System zawarł z Gas Storage Poland umowę na finansowanie inwestycji, w tym nabycia instalacji magazynowych od Orlenu - dodano.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminalu LNG w Świnoujściu.