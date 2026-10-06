Pieniądze Dobra passa SpaceX wyniosła majątek Elona Muska na nowy poziom Oprac. Wiktor Knowski |

SpaceX wchodzi na giełdę w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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Skok notowań nastąpił w poniedziałek po publikacji raportu analityków Morgan Stanley, którzy ocenili akcje SpaceX jako "tanie" przy obecnych wycenach oraz zwrócili uwagę na "nadchodzące premiery produktów z zakresu AI, postępy w programie Starship oraz kolejne kontrakty na usługi chmurowe nowej generacji (neocloud)".

Analitycy rekomendowali zakup akcji, wyznaczając cenę docelową na poziomie 300 dolarów. Oznacza to wzrost o około 75 proc. w stosunku do poniedziałkowego kursu zamknięcia wynoszącego 171,09 dolara.

Dobra passa SpaceX

Pod koniec ubiegłego tygodnia SpaceX przeprowadziło w ciągu jednego dnia kilka historycznych lotów. Najważniejsza z nich to załogowa misja dla NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz osobny start z ładunkiem układów scalonych AI koncernu Google, które trafiły na orbitę.

Analitycy Morgan Stanley sugerują inwestorom zakup akcji SpaceX przed planowanym kolejnym lotem próbnym potężnej rakiety Starship oraz przed publikacją wyników finansowych za trzeci kwartał, przewidzianą na koniec października.

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Starship to statek kosmiczny nowej generacji i największa rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowano. Została zaprojektowana z myślą o wielokrotnym użytku - obie jej części składowe (statek oraz tzw. booster) mają bezpiecznie wylądować z powrotem na Ziemi. Jeśli podczas najbliższego lotu testowego SpaceX podejmie próbę przechwycenia boostera Starshipa w powietrzu, może to stanowić "najsilniejszy pozytywny impuls dla kursu od czasu debiutu giełdowego" - napisali analitycy.

Branża AI i współpraca z administracją Trumpa

SpaceX czerpie również zyski ze swojej działalności w obszarze sztucznej inteligencji, do której dostęp uzyskało dzięki ubiegłorocznemu przejęciu należącej do Muska spółki xAI oraz niedawnemu zakupowi platformy Cursor. Choć flagowy model firmy, Grok nie zyskał takiej popularności jak modele od OpenAI czy Anthropic, SpaceX generuje znaczne przychody z wynajmowania mocy obliczeniowej podmiotom takim jak Google czy Anthropic.

Atutem Muska pozostają również bliskie relacje z administracją Donalda Trumpa.

W środę Pentagon mianował Muska współprzewodniczącym projektu Meridian - inicjatywy mającej na celu wyznaczenie uzbrojenia, technologii i zdolności wojskowych, jakich Stany Zjednoczone mogą potrzebować w przyszłych konfliktach zbrojnych. SpaceX uzyskuje znaczącą część swoich przychodów z zamówień rządowych USA, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów obronnych. Jak podaje serwis FedScout, współpraca spółki z Departamentem Obrony przyniosła jej dotąd ponad 12,7 miliarda dolarów.

Elon Musk pierwszym bilionerem

Według rankingu miliarderów publikowanego w czasie rzeczywistym przez magazyn "Forbes", majątek Muska wynosi obecnie 1,1 biliona dolarów uwzględniając jego udziały w spółkach Tesla i SpaceX.

SpaceX zadebiutowało na giełdzie 12 czerwca. Wówczas majątek Elona Muska po raz pierwszy przekroczył granicę biliona dolarów. Firma osiągnęła rekordowy kurs zamknięcia na poziomie 201,80 dolara w dniu 16 czerwca. Wkrótce potem akcje spadły, osiągając minimum na początku sierpnia. Od tamtego momentu ich kurs wzrósł o około 58 proc.