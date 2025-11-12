Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP

Pieniądze
Premier Tusk o projekcie budżetu na 2026 rok
Źródło: TVN24
Według prognoz Narodowego Banku Polskiego deficyt sektora finansów publicznych w 2026 roku może przekroczyć zakładany przez rząd poziom 6,5 procent PKB - poinformowała Rada Polityki Pieniężnej w opinii do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Rada zaznaczyła również, że szacunki dotyczące deficytu na 2025 rok obarczone są znaczną niepewnością.

"W Uzasadnieniu do projektu (ustawy budżetowej na 2026 r. - red.) przewidziano obniżenie deficytu sektora finansów publicznych w ujęciu ESA z 6,9 proc. PKB w 2025 r. do 6,5 proc. PKB w 2026 r. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w konsekwencji znacznie wyższego niż wcześniej zakładano poziomu deficytu sektora w 2024 i 2025 r, planowany na 2026 rok deficyt jest o 2 pkt. proc. PKB wyższy od założonego przez rząd w przyjętym w październiku ub.r. Średniookresowym Planie Budżetowo-Strukturalnym" - napisano w dokumencie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
Z kraju
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
Andrzej Domański w Sejmie
Budżet na przyszły rok. Jest decyzja posłów
Z kraju

Deficyt może "okazać się wyższy od założonego"

Jak dodano, "szacunek deficytu na 2025 r. jest obarczony znaczną niepewnością, związaną z nieprzejrzystą sytuacją w finansach ochrony zdrowia oraz reformą finansów JST. Natomiast w 2026 r. deficyt sektora może – w świetle prognoz NBP – okazać się wyższy od założonego w Uzasadnieniu".

W ocenie NBP, po stronie dochodowej finansów publicznych, przy aktualnie obowiązującym stanie prawnym, w 2026 r. można oczekiwać niewielkiego wzrostu relacji dochodów krajowych do PKB (o 0,3 pkt. proc.).

"Wzrost ten będzie wynikał w szczególności z zamrożenia progu oraz kwoty wolnej w podatku PIT. W odniesieniu do dochodów z VAT należy wskazać, że dochody z tego podatku w 2025 r. mogą okazać się niższe niż przewidywane wykonanie, choć jednocześnie w projekcie Ustawy przyjęto ostrożne założenie o wzroście tych dochodów w 2026 r. o 5,1 proc. rdr" - napisano.

"W efekcie relacja dochodów z VAT do PKB powinna być stabilna. W tempie nieco wyższym od dynamiki nominalnego PKB będą także prawdopodobnie rosły dochody z akcyzy, do czego przyczynią się uchwalone w 2021 oraz 2024 r. podwyżki stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe" - dodano.

Wydatki państwa

Zdaniem autorów raportu, po stronie wydatkowej można oczekiwać utrzymania względnie stabilnej relacji wydatków publicznych krajowych ogółem do PKB, przy czym na relację tę będzie miał wpływ szereg zmian o różnym kierunku oddziaływania.

"Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, do obniżenia relacji wydatków publicznych do PKB – o ok. 0,2 pkt. proc. PKB – przyczyni się wygaśnięcie dopłat do cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego. W tym samym kierunku oddziaływać będzie planowany spadek wydatków na świadczenia wychowawcze, w związku z utrzymaniem wysokości świadczenia na niezmienionym poziomie oraz ograniczeniem jego dostępności dla uchodźców z Ukrainy" - napisano w dokumencie NBP.

"W kierunku szybszego wzrostu wydatków będą z kolei oddziaływać uchwalone w 2024 i 2025 r. zmiany legislacyjne, w szczególności wprowadzenie tzw. rent wdowich i bonów ciepłowniczych oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Łącznie można jednak oczekiwać, że wydatki na świadczenia społeczne pieniężne w relacji do PKB obniżą się o 0,1 pkt. proc." - dodano.

Wynagrodzenia dla budżetówki

W przypadku wydatków na bieżące koszty funkcjonowania sektora publicznego, obejmujące fundusz płac oraz zakup materiałów i usług zewnętrznych, według NBP w 2026 r. można oczekiwać utrzymania ich na stabilnym poziomie w relacji do PKB.

"Wprawdzie w projekcie zaplanowano wzrost średniorocznego wskaźnika wynagrodzeń w sferze budżetowej o 3,0 proc., jednak zgodnie z Załącznikiem nr 6 do projektu, założony na 2026 r. fundusz płac w państwowych jednostkach budżetowych jest o 5,8 proc. wyższy niż w projekcie Ustawy budżetowej na rok 2025" - napisano.

"Wartość ta nie obejmuje przy tym wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, które prawdopodobnie będą rosły w znacznie wyższym tempie, w szczególności biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej podwyżkę kwoty bazowej pracowników medycznych od lipca 2025 r." - dodano.

Prognoza wzrostu inwestycji

W raporcie podano, że w 2026 r. można oczekiwać wzrostu inwestycji publicznych - według szacunków NBP o 0,4 pkt. proc. PKB, przede wszystkim w związku z oczekiwanym wzrostem wykorzystania środków z Krajowego Programu Odbudowy.

"Dotychczas tempo realizacji inwestycji finansowanych z KPO było niższe od oczekiwanego. Relatywnie wysoki poziom kontraktacji tych wydatków, w połączeniu z koniecznością rozliczenia środków z części dotacyjnej KPO do końca 2026 r. sugeruje, że w 2026 r. nastąpi przyspieszenie ich wydatkowania. Zgodnie z zasadami rachunków narodowych ESA, wzrost inwestycji publicznych finansowany ze środków UE nie wpłynie na wynik sektora" - napisano.

"Jednocześnie można oczekiwać wzrostu inwestycji ze środków krajowych o 0,1 pkt. proc. PKB, związanego m.in. z planowanymi nakładami na obronę cywilną finansowanymi z budżetu państwa oraz inwestycjami kolejowymi. Z kolei zgodnie z Uzasadnieniem, wartość dostaw sprzętu wojskowego ma wynieść 1 proc. PKB w 2026 r., co będzie poziomem zbliżonym do wielkości planowanej w Ustawie budżetowej na rok 2025 i do wykonania w 2024 r." - dodano.

Coraz droższa obsługa długu publicznego

W ocenie NBP, w 2026 r. można oczekiwać wzrostu wydatków na obsługę długu publicznego, które - według prognoz banku centralnego - zwiększą się o ok. 0,3 pkt. proc. PKB.

"Będzie to głównie efektem szybkiego narastania długu publicznego i nastąpi pomimo spadku rynkowych stóp procentowych, w ślad za obniżeniem stóp procentowych NBP" - napisano. 

OGLĄDAJ: Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja
12 1410 konfa zurek-0002

Żurek: prezydent chce przypisać sobie władzę, której nie daje mu konstytucja
NA ŻYWO

12 1410 konfa zurek-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2245793859
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu
Tech
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Rekordowy kontrakt PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
Z kraju
shutterstock_2541212473
"Bezprecedensowy poziom szpiegostwa". Wywiad alarmuje
Ze świata
shutterstock_2387048173
General Motors reaguje na napięcia z Chinami. Rewolucja w łańcuchach dostaw
Moto
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
BLIK wychodzi na europejski rynek
Pieniądze
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Efekt obniżki stóp procentowych. "Pierwszy raz w tym roku"
Nieruchomości
Rafineria Gdańska
Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej
Z kraju
shutterstock_2066562665
Rząd szykuje start cyfrowej rewolucji. System wciąż czeka na zielone światło od służb
Dla firm
Niemcy, ludzie
Ogromna inwestycja giganta w Niemczech. Tysiące nowych miejsc pracy
Tech
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Z kraju
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Dubravka Đedović Handanović
Miotają się przez sankcje. Serbska ministra o rosyjskiej gotowości
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Zaskakująca sprzedaż. Pozbyli się akcji za prawie sześć miliardów
Tech
shutterstock_2160780401
TSUE zdecydował w sprawie płacy minimalnej
Pieniądze
shutterstock_2619620355
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"
Ze świata
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
"Uwaga na cenę złota"
Rynki
shutterstock_2393859393
Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega przed "gospodarczą katastrofą"
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"
Rynki
Donald Trump
Media: czarne chmury nad Trumpem
Ze świata
Lotnisko w San Francisco
Prezydent USA grozi kontrolerom. "Zastąpią was prawdziwi patrioci"
Turystyka
Ministra gospodarki RFN Katherina Reiche
Niemiecka ministra: stawiamy czoła trudnej sytuacji
Ze świata
shutterstock_2388960857
Nowy lider na kontynencie. Zaostrza się walka mocarstw
Ze świata
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Trump wybawi Orbana z opresji. "Stany Zjednoczone zainterweniują"
Ze świata
shutterstock_2673193191
Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy
Ze świata
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
Moto
Donald Trump
Ryzykowny krok Trumpa. "To nie zadziała"
Ze świata
shutterstock_2465591871
Zbudowali duże centra, ale nie działają przez brak prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
Tech
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
Tech
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
Turystyka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica