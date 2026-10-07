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80 procent społeczeństwa chce euro. Padły konkretne daty

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Budapeszt, Węgry, ludzie, tłum
Spotkanie Magyara z Macronem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Większość społeczeństwa chce wejścia do strefy euro i Węgry już niedługo mogą być kolejnym krajem z europejską walutą. Wiceprezes węgierskiego banku centralnego Zoltan Kurali przekazał, że według najbardziej optymistycznego scenariusza byłoby to możliwe już w 2031 roku - podała agencja Bloomberg.

Kurali przedstawił tę prognozę podczas konferencji Portfolio "Powrót do Europy". Zastrzegł jednak, że bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym Węgry spełnią wymagane kryteria w 2030 roku, a wspólną walutę wprowadzą dwa lata później.

Węgry na drodze do euro

Jednym z najważniejszych etapów przygotowań do przyjęcia euro jest przystąpienie do mechanizmu kursowego ERM II. Państwo ubiegające się o członkostwo w strefie euro musi uczestniczyć w nim przez co najmniej dwa lata, utrzymując kurs swojej waluty wobec euro w ustalonym paśmie wahań, bez poważnych napięć na rynku i bez dewaluacji centralnego kursu.

Nowy rząd w Budapeszcie zapowiedział, że chce doprowadzić do przyjęcia euro do 2030 roku. Ekonomiści oceniają jednak ten termin jako bardzo ambitny ze względu na trudną sytuację węgierskiej gospodarki.

Jak podał Reuters, wprowadzenie wspólnej waluty popiera około 80 procent Węgrów.

Warunki wejścia do strefy euro

Zasady przystąpienia do strefy euro określa art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Państwo kandydujące musi spełnić cztery podstawowe kryteria konwergencji, tak zwane kryteria z Maastricht:

  • zapewnić stabilność cen;
  • utrzymać stabilne finanse publiczne;
  • zagwarantować stabilność kursu walutowego;
  • osiągnąć odpowiedni poziom długoterminowych stóp procentowych.

Węgry musiałyby również dostosować krajowe przepisy dotyczące działalności banku centralnego do traktatów unijnych oraz statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Szczególne znaczenie ma prawne zagwarantowanie niezależności banku centralnego od rządu i innych instytucji politycznych.

Spełnienie wszystkich wymogów otworzyłoby Węgrom drogę do zakończenia procedury akcesyjnej i zastąpienia forinta euro. Termin przyjęcia wspólnej waluty będzie jednak zależał zarówno od tempa i skuteczności reform gospodarczych, jak i od determinacji władz w realizacji zapowiedzianego planu.

Strefa euro
Strefa euro
Źródło zdjęcia: PAP

Bez euro

Szwecja, Polska, Węgry, Rumunia, Czechy i Dania nie posługują się euro. Na mocy specjalnej klauzuli Dania nie ma obowiązku wejścia do strefy euro, natomiast pozostałe kraje zobowiązały się do przejścia na europejską walutę w momencie przystąpienia do UE - wyjaśnił Reuters.

Dodał, że według ostatniego badania Eurobarometru jedynie 43 proc. Polaków opowiada się za przyjęciem euro, w porównaniu z 65 proc. Rumunów, 51 proc. Szwedów i 42 proc. Czechów.

Źródło: Bloomberg, Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Strefa euroWęgry
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