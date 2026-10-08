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Nowe zasady dla najmu krótkoterminowego. Sejm uchwalił nowelizację

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Najem krótkoterminowy opanował centra polskich miast
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Sejm uchwalił w czwartek nowelizację, która pozwala samorządom oraz wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w wybranych lokalizacjach. Zapis ten jest przedmiotem kilkumiesięcznego sporu.

Za ustawą głosowało 407 posłów, przeciw było 24, a 9 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Zaprojektowana przez resort sportu i turystyki nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza przepis, zgodnie z którym właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej lub walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będą mogli podjąć uchwałę zakazującą świadczenia usług hotelarskich w lokalach znajdujących się na danej nieruchomości.

W przypadku spółdzielni wymagana będzie większość ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. Po przyjęciu uchwały przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą mieli sześć miesięcy na jej zakończenie.

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Nowe uprawnienia dla mieszkańców, wspólnot i spółdzielni

Zgodnie z ustawą mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie będą uprawnione do inicjowania kontroli obiektów wykorzystywanych do najmu krótkoterminowego. Kontrole mają obejmować nie tylko wymagania techniczne i przeciwpożarowe, ale także kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustawa przewiduje także obowiązkowe wykreślanie z ewidencji obiektów, w których w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku odnotowano łącznie trzy naruszenia dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis do ewidencji byłby możliwy dopiero po roku.

Nowym rozwiązaniem są również gminne strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, może ustanowić obszar, na którym działalność w zakresie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłaby czasowo wyłączona. Uchwały mogłyby przewidywać wyjątki podmiotowe, przedmiotowe lub czasowe.

W ocenie resortu sportu i turystyki zmiany zwiększą podmiotowość mieszkańców oraz samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją.

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Przepisy wdrażające unijną dyrektywę

Ustawa wdraża do polskiego prawa unijne rozporządzenie dotyczące gromadzenia i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym. Wprowadza m.in. Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, obowiązek rejestracji obiektów świadczących takie usługi, numery identyfikacyjne dla ofert oraz kary administracyjne do 50 tys. zł za naruszenie nowych obowiązków.

Przepisy dające wspólnotom i spółdzielniom możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego oraz regulacje dotyczące gminnych stref zakazu miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 r. Pozostałe przepisy ustawy zaczęłyby obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Spór o najem krótkoterminowy w Polsce

Ustawa została uchwalona wraz z poprawkami złożonymi przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

W lipcu w sprawie proponowanych przez rząd rozwiązań dotyczących najmu krótkoterminowego doszło do sporu w koalicji, po tym jak w dniu posiedzenia Rady Ministrów, resort rozwoju i technologii złożył autopoprawkę, która wykreślała przepisy umożliwiające wspólnotom, spółdzielniom i samorządom wprowadzanie zakazu najmu krótkoterminowego.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wskazywała, że przyjęty wówczas przez rząd projekt nie dawał samorządom i mieszkańcom żadnych praw do ograniczenia najmu krótkoterminowego.

Wiceszef MSiT Ireneusz Raś przekonywał z kolei, że przyjęte wówczas rozwiązania były wystarczające.

Na początku września rząd przyjął jednak autopoprawkę przywracającą rozwiązania, które zawierał pierwotny projekt ustawy. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Najem krótkoterminowyRynek mieszkaniowynajemSejmprawoNieruchomości
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