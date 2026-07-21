Nieruchomości Najem krótkoterminowy w Polsce rośnie. "Łódź zwraca uwagę" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Władysław Kosiniak-Kamysz o regulacji najmu krótkoterminowego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fotokon / Shutterstock.com

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Unijny urząd statystyczny Eurostat podał informacje na temat noclegów rezerwowanych za pośrednictwem platform online (m.in. Booking oraz Airbnb). W statystykach uwzględniono podział na podregiony, które obejmują np. największe krajowe miasta.

Jak zauważyli eksperci serwisu RynekPierwotny.pl, w 2025 roku Eurostat odnotował w Polsce wzrost liczby noclegów w formie najmu krótkoterminowego o prawie 14 procent. W 2024 roku było ich 39,02 miliona, a w 2025 roku - 44,39 miliona.

- Warto przypomnieć, o czym właściwie mówią dane unijnego urzędu statystycznego. Badane noclegi stanowią iloczyn liczby gości oraz spędzonych przez nich nocy. Innymi słowy, jeżeli trzyosobowa rodzina wynajmie lokum na pięć nocy, to w danych Eurostatu taka decyzja oznacza 15 noclegów - zwrócił uwagę Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl.

Warszawa liderem najmu

Ekspert zauważył, że dzięki publikacji danych Eurostatu uwzględniającej podział na unijne podregiony NUTS 3, widać, jak przez lata zmieniała się liczba noclegów w sześciu największych miastach w Polsce.

Liderzy najmu krótkoterminowego w 2025 roku to:

Warszawa - 5,41 mln (wzrost o 9 proc. rdr);

Kraków - 5,12 mln (wzrost o 15 proc. rdr);

Trójmiasto - 4,8 mln (wzrost o 8 proc. rdr);

Wrocław - 2,31 mln (wzrost o 15 proc. rdr);

Poznań - 1,01 mln (wzrost o 18 proc. rdr);

Łódź - 0,89 mln (wzrost o 23 proc. rdr).

- Łódź zwraca uwagę również skalą procentowego wzrostu liczby noclegów w ujęciu pięcioletnim - łącznie to aż o 582 procent - wskazał ekspert.

Rynek najmu w Polsce

Z danych Eurostatu wynika, że pod względem popularności najmu krótkoterminowego Polska jest bardzo zróżnicowana. Najwyżej w rankingu uwzględniającym 1,2 tysiąca podregionów Unii Europejskiej uplasowały się:

Warszawa - na 40. miejscu,

Kraków - na 42. miejscu,

Trójmiasto - na 43. miejscu.

Podregion nowotarski zajął 45. miejsce, szczeciński - 99. miejsce, Wrocław - 111. miejsce, podregion koszaliński - 123., jeleniogórski - 132., gdański - 148., bielski - 206., Poznań - 212. miejsce, podregion wałbrzyski - 234. miejsce, Łódź - 239. miejsce.

Prajsnar zaznaczył, że podregion nowotarski obejmuje m.in. powiat tatrzański, w skład podregionu szczecińskiego nie wchodzi sam Szczecin, a z kolei podregion gdański funkcjonuje osobno względem Trójmiasta.

Ponadto dwie polskie metropolie znalazły się w rankingu dwudziestu dużych unijnych miast z największą liczbą noclegów w formie najmu krótkoterminowego rezerwowanego online. 17. miejsce zajęła Warszawa, a 18. Kraków. Dla porównania Budapeszt zajął 7. miejsce z liczbą 9,33 miliona noclegów, a Praga - 14. miejsce z 6,09 miliona noclegów.