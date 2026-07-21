Najem krótkoterminowy w Polsce rośnie. "Łódź zwraca uwagę"
Unijny urząd statystyczny Eurostat podał informacje na temat noclegów rezerwowanych za pośrednictwem platform online (m.in. Booking oraz Airbnb). W statystykach uwzględniono podział na podregiony, które obejmują np. największe krajowe miasta.
Jak zauważyli eksperci serwisu RynekPierwotny.pl, w 2025 roku Eurostat odnotował w Polsce wzrost liczby noclegów w formie najmu krótkoterminowego o prawie 14 procent. W 2024 roku było ich 39,02 miliona, a w 2025 roku - 44,39 miliona.
- Warto przypomnieć, o czym właściwie mówią dane unijnego urzędu statystycznego. Badane noclegi stanowią iloczyn liczby gości oraz spędzonych przez nich nocy. Innymi słowy, jeżeli trzyosobowa rodzina wynajmie lokum na pięć nocy, to w danych Eurostatu taka decyzja oznacza 15 noclegów - zwrócił uwagę Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl.
Warszawa liderem najmu
Ekspert zauważył, że dzięki publikacji danych Eurostatu uwzględniającej podział na unijne podregiony NUTS 3, widać, jak przez lata zmieniała się liczba noclegów w sześciu największych miastach w Polsce.
Liderzy najmu krótkoterminowego w 2025 roku to:
- Warszawa - 5,41 mln (wzrost o 9 proc. rdr);
- Kraków - 5,12 mln (wzrost o 15 proc. rdr);
- Trójmiasto - 4,8 mln (wzrost o 8 proc. rdr);
- Wrocław - 2,31 mln (wzrost o 15 proc. rdr);
- Poznań - 1,01 mln (wzrost o 18 proc. rdr);
- Łódź - 0,89 mln (wzrost o 23 proc. rdr).
- Łódź zwraca uwagę również skalą procentowego wzrostu liczby noclegów w ujęciu pięcioletnim - łącznie to aż o 582 procent - wskazał ekspert.
Rynek najmu w Polsce
Z danych Eurostatu wynika, że pod względem popularności najmu krótkoterminowego Polska jest bardzo zróżnicowana. Najwyżej w rankingu uwzględniającym 1,2 tysiąca podregionów Unii Europejskiej uplasowały się:
- Warszawa - na 40. miejscu,
- Kraków - na 42. miejscu,
- Trójmiasto - na 43. miejscu.
Podregion nowotarski zajął 45. miejsce, szczeciński - 99. miejsce, Wrocław - 111. miejsce, podregion koszaliński - 123., jeleniogórski - 132., gdański - 148., bielski - 206., Poznań - 212. miejsce, podregion wałbrzyski - 234. miejsce, Łódź - 239. miejsce.
Prajsnar zaznaczył, że podregion nowotarski obejmuje m.in. powiat tatrzański, w skład podregionu szczecińskiego nie wchodzi sam Szczecin, a z kolei podregion gdański funkcjonuje osobno względem Trójmiasta.
Ponadto dwie polskie metropolie znalazły się w rankingu dwudziestu dużych unijnych miast z największą liczbą noclegów w formie najmu krótkoterminowego rezerwowanego online. 17. miejsce zajęła Warszawa, a 18. Kraków. Dla porównania Budapeszt zajął 7. miejsce z liczbą 9,33 miliona noclegów, a Praga - 14. miejsce z 6,09 miliona noclegów.