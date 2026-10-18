Dlatego nie mają dzieci. Oto powód
Z badania "To my. Polacy o nieruchomościach - III kwartał 2026" wynika, że:
- 31 proc. badanych Polaków, którzy żyją w mieszkaniach, przyznaje, że przez zbyt mały metraż lokalu nie chcą zdecydować się na pierwsze dziecko;
- 43 proc. badanych z tego powodu nie decyduje się na kolejne dziecko.
Kryzys demograficzny
Zdaniem autorów badania taki problem istnieje również w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych.
"Spośród osób mieszkających w domach, 20 proc. badanych przyznaje, że ich obecne lokum ogranicza ich w podjęciu decyzji o pierwszym dziecku, a 25 proc. twierdzi, że zbyt mały metraż blokuje ich decyzje o kolejnym potomstwie" - podano.
Mieszkania są niefunkcjonalne
Jednocześnie 44 proc. badanych żyjących w blokach przyznało, że ich obecne mieszkanie odpowiadało potrzebom, które mieli kilka lat temu, ale niekoniecznie tym, które mają obecnie.
"Prawie połowa mieszkańców bloków żyje więc w lokalu, z którego z czasem po prostu 'wyrosła'. Kupowane kiedyś kawalerki czy mieszkania dwupokojowe, które dobrze sprawdzały się dla singla lub pary, po latach - w momencie zmiany stylu życia - okazują się często niefunkcjonalne" - ocenili autorzy raportu.
Badanie "To my. Polacy o nieruchomościach - III kwartał 2026" zostało zrealizowane przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków.