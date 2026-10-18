Nieruchomości Dlatego nie mają dzieci. Oto powód Oprac. Alicja Skiba |

Rejestr cen nieruchomości za darmo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z badania "To my. Polacy o nieruchomościach - III kwartał 2026" wynika, że:

31 proc. badanych Polaków, którzy żyją w mieszkaniach, przyznaje, że przez zbyt mały metraż lokalu nie chcą zdecydować się na pierwsze dziecko;

43 proc. badanych z tego powodu nie decyduje się na kolejne dziecko.

Kryzys demograficzny

Zdaniem autorów badania taki problem istnieje również w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych.

"Spośród osób mieszkających w domach, 20 proc. badanych przyznaje, że ich obecne lokum ogranicza ich w podjęciu decyzji o pierwszym dziecku, a 25 proc. twierdzi, że zbyt mały metraż blokuje ich decyzje o kolejnym potomstwie" - podano.

Mieszkania są niefunkcjonalne

Jednocześnie 44 proc. badanych żyjących w blokach przyznało, że ich obecne mieszkanie odpowiadało potrzebom, które mieli kilka lat temu, ale niekoniecznie tym, które mają obecnie.

"Prawie połowa mieszkańców bloków żyje więc w lokalu, z którego z czasem po prostu 'wyrosła'. Kupowane kiedyś kawalerki czy mieszkania dwupokojowe, które dobrze sprawdzały się dla singla lub pary, po latach - w momencie zmiany stylu życia - okazują się często niefunkcjonalne" - ocenili autorzy raportu.

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Badanie "To my. Polacy o nieruchomościach - III kwartał 2026" zostało zrealizowane przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1016 dorosłych Polaków.