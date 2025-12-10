Logo TVN24
Najnowsze

Członek zarządu NBP zabiera głos w sprawie sytuacji w banku centralnym: rzekomy konflikt

pap_20241202_0AA
Bunt w NBP komentuje prof. Joanna Tyrowicz (RPP): kłócą się o zarządzanie Bizancjum
Źródło: TVN24
Po doniesieniach medialnych, jakoby w Narodowym Banku Polskim narastał konflikt pomiędzy zarządem, a prezesem Adamem Glapińskim, w środę jeden z członków tej instytucji - Piotr Pogonowski, wydał oświadczenie w tej sprawie. Do tej pory Pogonowski nadzorował Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki banku centralnego. Jednak od wtorku został tej funkcji pozbawiony.

We wtorek Narodowy Bank Polski poinformował, że odsunięto trzech członków zarządu NBP - Martę Gajęcką, Piotra Pogonowskiego oraz Rafała Surę - od nadzoru nad komórkami organizacyjnymi banku centralnego. Nie kierują obecnie żadnym departamentem.

Gajęcka nadzorowała do tej pory Departament Zagraniczny, Sura - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Rozliczeń Gospodarki Własnej oraz Systemu Płatniczego, a Pogonowski - Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych oraz Statystyki.

Miało być to pokłosiem złożenia projektu uchwały przez tych troje członków zarządu, który miał ograniczyć kompetencje prezesa NBP. Według nieoficjalnych informacji PAP Biznes zmiana przyporządkowania nadzoru nad departamentami NBP wynika z "utraty zaufania" do członków zarządu NBP oraz "nierzetelności w realizacji powierzonej pracy".

Wniosek, stanowisko i odwołania

W poniedziałek portal money.pl poinformował, że trzech członków zarządu NBP - Piotr Pogonowski, Artur Soboń i Rafał Sura - wystąpiło na początku grudnia z projektem uchwały wprowadzającej pakiet zmian w regulaminie banku centralnego, których celem jest m.in. zwiększenie uprawnień zarządu jako ciała kolegialnego oraz wprowadzającym zmiany organizacyjne w banku.

"Projekt uchwały proponuje szereg zmian w regulaminie NBP, które de facto ograniczają władzę Adama Glapińskiego oraz części jego najbliższych współpracowników" – przekazał portal. „(...) Propozycja w uchwale zakłada, że o nagrodach i premiach dla prezesa i jego dwójki głównych zastępców decydowałby każdorazowo zarząd banku" – dodał.

Według money.pl, wnioskodawcy chcieli, by zarząd rozstrzygnął sprawę w ciągu trzech dni, ale "prezes Adam Glapiński wyznaczył posiedzenie dopiero na 20 stycznia 2026 r.".

Portal przekazał ponadto, że propozycje części członków zarządu banku spotkała się z reakcją prezesa Adama Glapińskiego, czego efektem było przyjęcie stanowiska części członków RPP.

"Apelujemy o nieeskalowanie działań naruszających dotychczasową, utrwaloną przez blisko 30 lat, stabilną relację pomiędzy trzema konstytucyjnymi organami NBP, w tym o poszanowanie roli organu banku centralnego, jakim jest Prezes NBP. Tworzenie niepotrzebnych zakłóceń w tych relacjach, będzie działać na szkodę banku centralnego o potencjalnych konsekwencjach daleko wykraczających poza samą strukturę NBP" – czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie NBP.

Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
Joanna Tyrowicz
"Bizancjum" i "słabość do koloru złotego". Tyrowicz: w NBP trwa zmiana dekoracji
Z kraju

Oświadczenie Piotra Pogonowskiego

W środę na skrzynkę Kontakt24 trafiło "Oświadczenie Członka Zarządu NBP prof. dr. hab. Piotra Pogonowskiego". "W publikacjach prasowych, które pojawiają się w ostatnim czasie, a które dotyczą rzekomego konfliktu, czy ataku przez 'zbuntowanych Członków Zarządu' na Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, co miało przejawiać się m.in.:

Piotr Pogonowski 
Piotr Pogonowski 
Źródło: Leszek Szymański/PAP

- złożeniem projektu uchwały przez Członków Zarządu NBP, którzy mieli żądać jej rozpoznania w terminie 'trzech dni, a która miałaby znacząco ograniczyć władzę Prezesa NBP i wzmacniać rolę zarządu jako organu kolegialnego;

- 'odebraniem' nadzoru przez Prezesa NBP nad departamentami niektórym Członkom Zarządu, co ma rzekomo skutkować, że ,'nie maja oni nic do roboty i nic do powiedzenia';

- pojawia się szereg informacji nieprawdziwych, manipulacji i dezinformacji, które, jak się wydaje, opierają się m.in. na braku znajomości przepisów prawa rządzących funkcjonowaniem Narodowego Banku Polskiego i jego organów (w tym: Prezesa NBP i Zarządu NBP)" - czytamy w oświadczeniu.

Jak argumentuje w niej dalej Pogonowski, przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, "nie pozwalają na formułowanie tez, czy zarzutów, jakoby: Członkowie Zarządu NBP nie byli obowiązani reagować na pojawiające się problemy, nie mieli do tego uprawnienia, czy zakres ich kompetencji (odpowiedzialności) był określany wyłącznie decyzją Prezesa NBP, realizując swoje obowiązki mieli by być 'buntownikami' (!!!) - (oryginalna pisownia -red.)"

Pogonowski: inicjatywy opierają się na wyraźnych podstawach prawnych

Członek zarządu NBP, pisze także, że "inicjatywy podejmowane nie po raz pierwszy w ramach Zarządu NBP, opierają się na wyraźnych podstawach prawnych, są wykonywaniem obowiązków ciążących na Członkach Zarządu NBP i mają na celu zawsze dobro Banku, czyli Rzeczpospolitej Polskiej".

"Działania te wykonywane są w sposób transparentny dla wszystkich Członków Zarządu oraz jego Przewodniczącego, są przedmiotem niekiedy długich dyskusji i finalnie – to Zarząd NBP, jako ciało kolegialne, podejmuje decyzje o ich wdrożeniu, bądź nie" - czytamy dalej.

Kim jest Piotr Pogonowski?

Jak czytamy na stronie NBP, Pogonowski to profesor nauk prawnych, radca prawny. Ukończył studia prawnicze i historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W latach 2015–2016 pełnił obowiązki szefa, a w latach 2016–2020 szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiadającej m.in. za ochronę ekonomicznych interesów państwa.

28 lutego 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, powołał Piotra Pogonowskiego na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dniem 1 marca 2020 r.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

NBPPrezes NBP Adam Glapiński
