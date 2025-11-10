Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?

Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny Źródło: TVN24

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Zakupy 11 listopada

Działalność sklepów w tym dniu reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, czyli obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Oznacza to, że wszystkie wielkopowierzchniowe sklepy, markety, dyskonty oraz galerie handlowe będą tego dnia zamknięte.

Ustawa przewiduje jednak katalog kilkudziesięciu wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą czy w kawiarniach.

Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

