Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?

We wtorek, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tego dnia nie zrobimy zakupów w większych sklepach. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Otwarte mogę być niektóre mniejsze placówki.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Zakupy 11 listopada

Działalność sklepów w tym dniu reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, czyli obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Oznacza to, że wszystkie wielkopowierzchniowe sklepy, markety, dyskonty oraz galerie handlowe będą tego dnia zamknięte.

Ustawa przewiduje jednak katalog kilkudziesięciu wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą czy w kawiarniach.

Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje również w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PhotoRK / Shutterstock

