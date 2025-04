Blokada Chin szansą dla Australii

Premier Australii Anthony Albanese zapowiada, że jeśli jego partia wygra nadchodzące wybory, to doprowadzi do zainwestowania 1,2 miliarda dolarów w metale ziem rzadkich. Stacja BBC zastanawia się, czy blokada Chin na eksport tych metali, jest szansą dla Australii.

Australia i metale ziem rzadkich

Rezerwy metali ziem rzadkich znajdują się zarówno na terenie Chin, jak i Australii. Jednak 90 proc. rafinacji metali ziem rzadkich, dzięki której są one wykorzystywane później przemysłowo, odbywa się w Chinach. Zatem to właśnie Państwo Środka ma realną kontrolę nad ich światową podażą.

Ta sytuacja martwi kraje Zachodu, ale przede wszystkim przedstawicieli amerykańskiej administracji. Analitycy twierdzą, że niezdolność Waszyngtonu do zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich to jedno z kluczowych wyzwań stojących teraz przed Stanami Zjednoczonymi.

USA i UE "oddały piłkę" Chinom

Według US Geological Survey w latach 2019-2022 około 75 proc. amerykańskiego importu metali ziem rzadkich pochodziło z Chin. Ekspert wskazuje, że Chiny zaczęły odgrywać newralgiczną rolę w dostawach dla amerykańskiego i europejskiego przemysłu zbrojeniowego, który również wykorzystuje do produkcji te pierwiastki.

Także dyrektor generalny Tesli Elon Musk uskarżał się, że wstrzymanie przez Pekin eksportu metali ziem rzadkich wpływa na zdolność firmy do tworzenia robotów humanoidalnych.

Dobry, ale "spóźniony" ruch

Kirchlechner przyznaje, że jest to dobry, ale "spóźniony" ruch. Zdaniem eksperta propozycja "nie rozwiąże problemu". Podstawowym kłopotem jest to, że nawet jeśli Australia zgromadzi więcej surowców, proces rafinacji metali ziem rzadkich będzie w znaczącym stopniu kontrolowany przez Chiny.

Dobrym przykładem jest lit, który co prawda nie kwalifikuje się do metali ziem rzadkich, ale jest kluczowym metalem w produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych i paneli słonecznych. Australia wydobywa 33 proc. światowych litu, ale rafinuje i eksportuje tylko niewielką jego część. Z kolei Chiny wydobywają zaledwie 23 proc. światowego litu, ale rafinują 57 proc. surowca.