Moto Więcej płatnych dróg w Polsce. Nowy plan rządu Oprac. Paulina Karpińska |

Rozbudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Obecnie opłaty pobierane są na blisko 5,9 tysiąca kilometrów tras. Sieć płatnych dróg w systemie e-TOLL może się wkrótce znacznie powiększyć.

Zgodnie z harmonogramem nowe przepisy miałyby wejść w życie 16 marca 2027 r.

Resort liczy na wyższe wpływy

MI wskazało, że rozszerzenie sieci płatnych dróg jest elementem realizacji polityki transportowej państwa. Dodatkowe wpływy z opłat mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są inwestycje drogowe.

Zdaniem autorów projektu kolejne rozszerzenie systemu ma również sprzyjać optymalizacji przewozów i zachowaniu równowagi między transportem drogowym a kolejowym.

Według założeń projektu obecnie opłata elektroniczna pobierana jest na około 5,87 tys. km dróg krajowych. Po planowanym rozszerzeniu długość sieci objętej e-TOLL zwiększy się do około 6,75 tys. km.

Coraz więcej płatnych dróg

Ostatnie rozszerzenie sieci dróg płatnych weszło w życie 1 lutego 2026 r. Wówczas system e-TOLL objął dodatkowo około 645 km tras, a łączna długość sieci wzrosła z około 5225 km do blisko 5870 km. Jednocześnie podwyższono stawki opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusów o 40-42 proc., w zależności od kategorii pojazdu.

Wśród odcinków objętych opłatami od lutego znalazły się m.in. fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, odcinki dróg ekspresowych S1, S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61, a także wybrane fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Jak wskazywano przy poprzednim rozszerzeniu systemu, celem zmian było zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego na utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej oraz dostosowanie wysokości opłat do poziomów obowiązujących w innych państwach europejskich.

Według Oceny Skutków Regulacji do rozporządzenia obowiązującego od lutego, wpływy z systemu e-TOLL w 2026 r. mają wynieść blisko 6,6 mld zł.

Projekt nowego rozporządzenia ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2026 r.