Moto Ważne rozmowy w Volkswagenie Oprac. Wiktor Knowski |

Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Nasilająca się konkurencja ze strony Chin, miliardy euro rocznych kosztów z tytułu ceł oraz gwałtowne przemiany technologiczne zmusiły drugiego co do wielkości producenta samochodów na świecie do gruntownej restrukturyzacji globalnej działalności. Firma zapowiedziała likwidację 100 tysięcy miejsc pracy.

Z pisma skierowanego przez spółkę do związkowców, do którego dotarła agencja Reuters, wynika, że pakiet proponowanych cięć idzie znacznie dalej niż zapowiadano jeszcze w ubiegłym tygodniu przed rozpoczęciem rozmów.

Volkswagen zapowiada ostre cięcia wydatków

Główny ciężar zmian spoczywa na niemieckich zakładach Volkswagena. Cztery fabryki zostały wytypowane do ewentualnego zamknięcia na początku przyszłej dekady, a liczącej 120 tysięcy osób załodze w Niemczech zakomunikowano wprost, że krajowa produkcja stała się zbyt kosztowna.

Pierwsza tura rozmów odbywa się w północnoniemieckim mieście Emden, gdzie mieści się jedna z fabryk walczących o przetrwanie. Przed spotkaniem przedstawicieli związku zawodowego IG Metall oraz rady zakładowej z zarządem koncernu spodziewana jest tam demonstracja kilkuset pracowników.

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Volkswagen zapowiedział, że zamierza zamrozić płace pracowników w Niemczech w latach 2027 i 2028, jednocześnie likwidując szereg świadczeń. Zarząd domaga się również ustępstw w kwestii wywalczonego przez związkowców 35-godzinnego tygodnia pracy, oczekując od załogi dłuższego czasu pracy bez dodatkowego wynagrodzenia w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Powołując się na słabnącą sprzedaż, kurczące się środki finansowe oraz niskie marże w głównej marce grupy (czyli Volkswagenie) kierownictwo chce znieść odrębne porozumienia płacowe dla kadry menedżerskiej oraz nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom z okazji 25-lecia i 35-lecia pracy w firmie - wynika z dokumentu, do którego dotarł Reuters. Zarząd planuje także zlikwidować płatne 20-minutowe przerwy w fabrykach pracujących w systemie trzyzmianowym oraz odebrać pracownikom przysługujące im obecnie płatne dni wolne w Wigilię oraz sylwestra.

Zarzuty o złamanie zasad porozumienia

W Niemczech trwa burzliwa debata na temat konkurencyjności krajowego przemysłu motoryzacyjnego, a w całym sektorze dochodzi już do strajków. W samym Volkswagenie akcje strajkowe mogą wybuchnąć już 1 stycznia - związkowcy argumentują bowiem, że nowa fala cięć narusza przełomowe porozumienie restrukturyzacyjne z końca 2024 roku.

Umowa ta zakładała redukcję 35 tysięcy etatów w zamian za określone gwarancje zatrudnienia oraz inwestycji. Od tego czasu sprzedaż Volkswagena w Chinach - która przez lata pozwalała równoważyć wysokie koszty produkcji w Niemczech - uległa jednak dalszemu załamaniu, a tegoroczna marża operacyjna podstawowej działalności ma nie przekroczyć 1 proc., wobec 5,9 proc. w 2024 roku, gdy zawierano pierwsze porozumienie.