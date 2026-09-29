Tego nie było od lat. Branża w odwrocie
Na koniec pierwszego półrocza 2026 roku przeciętne zatrudnienie w zakładach całej grupy PKD 29 (produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep), zatrudniających więcej niż 9 osób - wyniosło 192,6 tys. To oznacza spadek o 7,1 tys. rok do roku - wynika z raportu AutomotiveSuppliers.pl.
Spadek zatrudnienia w branży
- W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie tylko redukcja była ponad dwuipółkrotnie większa - 7,1 tysiąca, ale wielkość zatrudnienia spadła do poziomu, jaki odnotowano ostatni raz dokładnie dziewięć lat wcześniej - wskazał Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl.
W grupie firm średnich i dużych (powyżej 49 osób) przeciętne zatrudnienie po pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. spadło o 6,1 tys., tj. o 3,2 proc., do poziomu 184,9 tys. W stosunku do poprzedniego kwartału spadek wyniósł 0,5 tys.
Autorzy raportu zwrócili uwagę na różnice w poszczególnych branżach. Redukcja stanowisk dotyczyła producentów części i akcesoriów. Zatrudnienie w tej grupie wyniosło 137,7 tys. wobec 144,1 tys. po I półroczu 2025 r., co oznacza spadek o 4,5 proc.
O 1 proc. rok do roku wzrosło natomiast zatrudnienie w zakładach produkujących pojazdy i silniki - po II półroczu br. wyniosło 35,1 tys. Nieznaczny wzrost - 0,3 proc. odnotowali też producenci nadwozi do pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, którzy zatrudniali 12,1 tys. pracowników.
W I półroczu 2026 r. produkcja sprzedana w branży wyniosła 117,9 mld złotych. To o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku -
Eksport
W I półroczu 2026 roku eksport przemysłu motoryzacyjnego wart był 22,8 mld euro. To o 4,91 proc. i 1,1 mld euro mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku.
Na rynki krajów UE trafił 84 proc. całego eksportu motoryzacyjnego z Polski - to o 4,56 proc. mniej niż w I półroczu ubiegłego roku.
Najważniejszym partnerem handlowym pozostają Niemcy, na rynek których trafiły towary warte 7,47 mld euro, czyli 33,8 proc. eksportu przemysłu motoryzacyjnego.
Jednocześnie eksport do Niemiec spadł o 9,31 proc. Kolejnymi rynkami zbytu były: Francja (1,73 mld euro, 7,87 proc. całości, -1,53 proc.), Czechy (1,7 mld euro, 7,70 proc., -1,35 proc.) i Włochy (1,28 mld euro, 5,83 proc. całości, -18,96 proc.).