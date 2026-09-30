Tańsze paliwa. Orlen zdecydował

Piotr Woźniak o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Karolis Kavolelis/Shutterstock

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Według środowego cennika hurtowego Orlenu benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 6141 zł za metr sześcienny. To o 328 zł mniej niż w piątek, 25 września, gdy jej cena wynosiła 6469 zł za metr sześcienny.

W przeliczeniu oznacza to spadek o 32 gr na litrze.

Cena hurtowa

Podobny trend widać w przypadku benzyny Pb98. W środę jej cena wynosi 6936 zł za metr sześcienny, podczas gdy jeszcze w piątek sięgała 7291 zł.

Różnica to 355 zł za metr sześcienny, czyli 35 gr na litrze.

Obniżki objęły także olej napędowy. Jego hurtowa cena spadła z 7483 zł za metr sześcienny w piątek do 7255 zł w środę.

Oznacza to obniżkę o 228 zł za metr sześcienny, a więc o 22 gr na litrze.

Zmiany w cennikach hurtowych nie muszą jednak przełożyć się na identyczne obniżki na stacjach. Na ceny detaliczne wpływają również m.in. marże sprzedawców, koszty transportu oraz lokalna konkurencja.

Ceny paliw we wrześniu

Jeśli chodzi o wrzesień, to benzyna Pb95 rozpoczęła miesiąc na poziomie 6030 zł za metr sześcienny. Następnie podrożała do miesięcznego maksimum wynoszącego 6473 zł, odnotowanego 16 września, po czym zaczęła tanieć. Mimo ostatnich obniżek obecna cena jest o 111 zł za metr sześcienny, czyli 11 gr na litrze, wyższa niż 2 września.

Benzyna Pb98 podrożała z 6804 zł za metr sześcienny na początku miesiąca do 7291 zł 25 września. Po ostatnich spadkach kosztuje 6936 zł za metr sześcienny, a więc o 132 zł - 13,2 gr na litrze - więcej niż na początku września.

Największą zmianę odnotowano w przypadku oleju napędowego. Jego cena wzrosła z 6633 zł za metr sześcienny do 7563 zł 17 września. Pomimo późniejszego spadku diesel nadal jest o 622 zł za metr sześcienny, czyli 62 gr na litrze, droższy niż 2 września.

Za sprzedaż hurtową paliw w Polsce odpowiada w głównej mierze Orlen, a mniejszy udział mają także koncerny zagraniczne (np. Aramco) czy niezależni importerzy.

Niedobory diesla

Sytuacja na światowym rynku paliw pozostaje napięta, mimo że rośnie eksport ropy z Zatoki Perskiej oraz wznowiono załadunki w saudyjskim porcie Janbu. To częściowo łagodzi obawy dotyczące podaży.

Największym wyzwaniem nadal są ograniczona dostępność produktów naftowych, zwłaszcza oleju napędowego, oraz wysokie koszty transportu. Stany Zjednoczone rozważają działania, które miałyby zwiększyć podaż diesla na światowym rynku.

Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą Biały Dom zwrócił się do Unii Europejskiej o wykorzystanie awaryjnych zapasów oleju napędowego, co miałoby pomóc w obniżeniu światowych cen tego paliwa.

Dane Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API) wskazują jednocześnie na wzrost zapasów ropy i benzyny w USA. Zmniejszyły się natomiast zapasy destylatów, do których zalicza się m.in. olej napędowy.