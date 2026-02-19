Logo TVN24
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie

Droga autostrada A1 korek samochody
Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych (wideo ilustracyjne)
Źródło: TVN24
Od czwartku na polskich drogach zaczęły obowiązywać nowe oznaczenia. Będą pojawiać się stopniowo. Okres przejściowy potrwa nawet do 10 lat.

Wprowadzone w czwartek modyfikacje to efekt rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 4 lutego 2026 roku (poz. 133). Celem nowych regulacji jest uporządkowanie systemu oznakowania dróg, poprawa jego czytelności oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Dotychczasowe znaki zachowują ważność. Okres przejściowy potrwa nawet do 10 lat lub do momentu ich naturalnej wymiany. Nowe symbole będą pojawiać się stopniowo - przede wszystkim przy remontach i nowych inwestycjach drogowych.

Nowości na polskich drogach

Wśród wprowadzonych zmian pojawił się znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny". Stosowany będzie wyłącznie w terenie zabudowanym, pomiędzy skrzyżowaniami. Oznacza odcinek drogi ze środkowym pasem przeznaczonym dla pojazdów włączających się do ruchu lub z niego zjeżdżających - na przykład z posesji, parkingu czy drogi podporządkowanej. Na takim odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Nowy znak porządkuje sytuacje, w których podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej, lecz nie miały jednoznacznego umocowania w przepisach.

Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Źródło: sejm.gov.pl

Drugą nowością jest znak F-24 "zły kierunek", przedstawiający dłoń z symbolem zakazu wjazdu. Montowany będzie głównie na łącznicach, zjazdach oraz jezdniach zbierająco‑rozprowadzających na autostradach i drogach ekspresowych. Choć znak ten był już stosowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dopiero teraz zyskał formalne podstawy prawne.

Znak F-24 "zły kierunek"
Znak F-24 "zły kierunek"
Źródło: sejm.gov

Nowe definicje znaków informacyjnych

Rozporządzenie doprecyzowuje także istniejące oznaczenia informacyjne. Znak D-23b oznacza obecnie stację paliw wyposażoną w punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych, natomiast D-23c - samodzielny punkt ładowania takich pojazdów.

Znak D-23b - "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych"
Znak D-23b - "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych"
Źródło: sejm.gov.pl
Znak D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych"
Znak D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych"
Źródło: sejm.gov.pl

Uproszczono również i ujednolicono oznaczenia stosowane na drogach szybkiego ruchu. Znak E-2d (drogowskaz tablicowy nad jezdnią) będzie teraz używany zarówno na autostradach, jak i na drogach ekspresowych. Z kolei znak E-20 (tablica węzła drogowego) dokładniej informuje o zjeździe - liczba po prawej stronie wskazuje odległość do pasa wyłączania, a liczba po lewej oznacza numer węzła.

Wprowadzono także nowy znak E-20a, przedstawiający samodzielny numer węzła, oraz E-1c, który zapowiada zjazd na drodze ekspresowej. Dodatkowo doprecyzowano zasady stosowania drogowskazów E-2a, E-2b i E-2d, aby skuteczniej kierowały do miejscowości, dzielnic czy obiektów turystycznych. Zmieniono również definicję tablicy E-14 - odtąd informuje ona o odległości do najbliższego numerowanego węzła.

Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski /akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tytus Żmijewski

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica