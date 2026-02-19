Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie

Żurek: z ubolewaniem przyjąłem decyzję prezydenta o skierowaniu do TK ustawy uderzającej w piratów drogowych (wideo ilustracyjne) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wprowadzone w czwartek modyfikacje to efekt rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji, opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 4 lutego 2026 roku (poz. 133). Celem nowych regulacji jest uporządkowanie systemu oznakowania dróg, poprawa jego czytelności oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Dotychczasowe znaki zachowują ważność. Okres przejściowy potrwa nawet do 10 lat lub do momentu ich naturalnej wymiany. Nowe symbole będą pojawiać się stopniowo - przede wszystkim przy remontach i nowych inwestycjach drogowych.

Nowości na polskich drogach

Wśród wprowadzonych zmian pojawił się znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny". Stosowany będzie wyłącznie w terenie zabudowanym, pomiędzy skrzyżowaniami. Oznacza odcinek drogi ze środkowym pasem przeznaczonym dla pojazdów włączających się do ruchu lub z niego zjeżdżających - na przykład z posesji, parkingu czy drogi podporządkowanej. Na takim odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Nowy znak porządkuje sytuacje, w których podobne rozwiązania funkcjonowały już wcześniej, lecz nie miały jednoznacznego umocowania w przepisach.

Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny" Źródło: sejm.gov.pl

Drugą nowością jest znak F-24 "zły kierunek", przedstawiający dłoń z symbolem zakazu wjazdu. Montowany będzie głównie na łącznicach, zjazdach oraz jezdniach zbierająco‑rozprowadzających na autostradach i drogach ekspresowych. Choć znak ten był już stosowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, dopiero teraz zyskał formalne podstawy prawne.

Znak F-24 "zły kierunek" Źródło: sejm.gov

Nowe definicje znaków informacyjnych

Rozporządzenie doprecyzowuje także istniejące oznaczenia informacyjne. Znak D-23b oznacza obecnie stację paliw wyposażoną w punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych, natomiast D-23c - samodzielny punkt ładowania takich pojazdów.

Znak D-23b - "stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych" Źródło: sejm.gov.pl

Znak D-23c "punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych" Źródło: sejm.gov.pl

Uproszczono również i ujednolicono oznaczenia stosowane na drogach szybkiego ruchu. Znak E-2d (drogowskaz tablicowy nad jezdnią) będzie teraz używany zarówno na autostradach, jak i na drogach ekspresowych. Z kolei znak E-20 (tablica węzła drogowego) dokładniej informuje o zjeździe - liczba po prawej stronie wskazuje odległość do pasa wyłączania, a liczba po lewej oznacza numer węzła.

Wprowadzono także nowy znak E-20a, przedstawiający samodzielny numer węzła, oraz E-1c, który zapowiada zjazd na drodze ekspresowej. Dodatkowo doprecyzowano zasady stosowania drogowskazów E-2a, E-2b i E-2d, aby skuteczniej kierowały do miejscowości, dzielnic czy obiektów turystycznych. Zmieniono również definicję tablicy E-14 - odtąd informuje ona o odległości do najbliższego numerowanego węzła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD