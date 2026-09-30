Moto "Niekończące się kłopoty kierowców w Polsce" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Piotr Woźniak o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Średnia ogólnopolska cena benzyny Pb95 wzrosła w ciągu tygodnia o 20 groszy i osiągnęła rekordowy poziom 8,19 zł za litr.

Olej napędowy podrożał natomiast o 16 groszy, do nienotowanego wcześniej poziomu 9,14 zł za litr.

"Niekończące się kłopoty"

"Konflikt na Bliskim Wschodzie, który trwa już blisko siedem miesięcy, powoduje niekończące się kłopoty kierowców w Polsce" - stwierdzili eksperci portalu w środowym komunikacie.

Podwyżki nie ominęły również autogazu. Za litr LPG trzeba obecnie zapłacić średnio 3,22 zł, czyli o 8 groszy więcej niż przed tygodniem.

Ceny paliw w Polsce

Popularna benzyna Pb95 z ceną 8,19 zł za litr jest najdroższa na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Kujawach i Pomorzu oraz w województwach łódzkim i śląskim.

Wielkopolska wyróżnia się najniższymi średnimi cenami we wszystkich trzech głównych kategoriach płynnych paliw.

Najdroższy olej napędowy - po 9,14 zł za litr - odnotowano w 12 regionach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim.

Nieco niższe ceny diesla są w województwach: świętokrzyskim (9,13 zł/l) czy opolskim (9,12 zł/l).