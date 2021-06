Ceny paliw najwyższe od lat. A to jeszcze nie koniec podwyżek

Gwałtowne zmiany

Analitycy z BM Reflex informują, że od marca nie notowaliśmy tak gwałtownych zmian średniego poziomu cen benzyn i oleju napędowego na stacjach jak w tym tygodniu. Średnie ceny benzyn i oleju napędowego w kraju wzrosły bowiem od 6 do 8 groszy na litrze. Jedynie w przypadku LPG średnia cena spadła o 1 grosz na litrze, ale wynika to z faktu, że na części stacji gaz taniał średnio o 7 gr/l, a na części ponownie odnotowaliśmy podwyżki do 5 gr/l.