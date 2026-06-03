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Ile kosztuje paliwo? Takie są ceny w środę

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paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
Rosną obawy o ceny paliw w wakacje. Komentarze ekspertów i polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W środę, 3 czerwca, obowiązują nowe maksymalne ceny paliw, ustalone dzień wcześniej w obwieszczeniu ministra energii Miłosza Motyki. Cena benzyny pozostała bez zmian w porównaniu z wtorkiem, natomiast podrożał olej napędowy.

Zgodnie z obwieszczeniem, wszystkie stacje paliw w środę, 3 czerwca, muszą stosować ceny nie wyższe niż:

  • Pb95 - 5,95 za litr;
  • Pb98 - 6,54 zł za litr;
  • ON - 6,40 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Ceny na stacjach w Polsce

We wtorek litr benzyny 95 kosztował niewięcej niż 5,95 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,26 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania programu "Ceny Paliwa Niżej", czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę około godziny 12.00.

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Program "CPN" przedłużony

Rząd w czwartek zdecydował o przedłużeniu obowiązywania obniżonych stawek VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca br. - wynika z rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw.

Poprzednie przepisy przewidywały obowiązywanie ulg do 31 maja.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w poniedziałek, że pakiet CPN w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie. Jak wyjaśnił, decyzja ta wynika z wysokich kosztów programu.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

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Rynki

Maksymalne Ceny Paliw. Zasady

Zgodnie z obowiązującymi przepisami resort energii publikuje każdego dnia (z wyłączeniem weekendów i świąt) obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Ustalona cena maksymalna zaczyna obowiązywać od dnia następującego po jej ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

W przypadku publikacji przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, stawka utrzymuje ważność do najbliższego dnia roboczego. Sprzedaż paliw po cenie wyższej niż maksymalna zagrożona jest karą finansową sięgającą nawet 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ceny paliwtankowanie
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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