Moto Autostrada A2. "Mamy wreszcie finał po wyroku sądu" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ceny paliw a sprzedaż detaliczna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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- Mamy wreszcie finał po wyroku sądu. Podpiszemy ostatnią umowę na poszerzenie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Nastąpi to w najbliższy poniedziałek i wtedy będziemy mogli już przystąpić do pełnego zakresu prac, to znaczy poszerzenia autostrady między Łodzią a Warszawą o trzeci i czwarty pas - powiedział Klimczak na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Jak zaznaczył, rozpoczęły się już prace przygotowawcze, m.in. na węźle Opacz. Rozbudowywane są również drogi alternatywne, które mają zapewnić kierowcom możliwie płynny ruch podczas remontu.

Autostrada A2 - rozbudowa

Minister podkreślił, że wykonawcy zobowiązali się do zakończenia prac na przełomie 2027 i 2028 roku. Dodał, że inwestycja ma być realizowana w ekspresowym tempie, a droga ma należeć do najnowocześniejszych w Polsce.

W planach jest także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, aby zapewnić jej niezależność energetyczną.

Rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą podzielono na cztery odcinki realizacyjne. Dotychczas podpisano umowy na trzy z nich:

Grodzisk Mazowiecki - Konotopa, o długości około 17,2 km;

węzeł Łowicz - granica województw łódzkiego i mazowieckiego;

granica województw łódzkiego i mazowieckiego - węzeł Grodzisk Mazowiecki.

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Trudniejsze inwestycje drogowe

Klimczak odniósł się również do pozostałych inwestycji drogowych. Wśród trudniejszych projektów wymienił drogę ekspresową S11 w Wielkopolsce, gdzie trwają rozmowy z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, oraz S7 na wlocie do Warszawy.

W przypadku S7 w Warszawie minister wskazał na uzgodnienia z władzami stolicy dotyczące specjalnego węzła, który ma współpracować z ruchem z Mostu Północnego. Zapowiedział również budowę tuneli pod Bielanami i Bemowem.

W Krakowie - jak poinformował - przejezdność estakady Mistrzejowice w ciągu S7 ma zostać przywrócona przed Wszystkimi Świętymi, a do końca roku ma powstać pełny ring drogowy miasta. Według ministra będzie to drugi pełny ring w Polsce po Łodzi.