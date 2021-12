Udostępniono nową jezdnię na A1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek udostępniła kierowcom 10 kilometrów trzypasmowej jezdni w województwie śląskim. Chodzi o fragment od obwodnicy Częstochowy do Kruszyny.

Wcześniej, w piątek została udostępniona druga jezdnia od obwodnicy Częstochowy do Kruszyny, wraz z drugim wiaduktem nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Oznacza to, że jadąc w kierunku północnym, do Kamieńska, kierowcy będą mieć do dyspozycji trzy pasy ruchu.

"W kierunku przeciwnym taki układ pasów będzie od Kamieńska do Kruszyny, a dalej dwa pasy ruchu. Do zakończenia robót będzie to nadal plac budowy, z ograniczeniem prędkości do 100 km/h" - poinformowała GDDKiA.

Cała autostrada A1 w województwie śląskim jest dwujezdniowa. "Kierowcy podróżujący między granicą państwa w Gorzyczkach i Kamieńskiem w województwie łódzkim - na prawie 207 km mają do dyspozycji dwie jezdnie autostrady" - wskazali drogowcy.

A1 Tuszyn - Częstochowa. Budowa

Trwająca budowa autostrady A1 między Tuszynem w województwie łódzkim a Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez województwo łódzkie, a jedna przez województwo śląskie - 16,9 km.

Według GDDKiA "jest duża szansa, że jeszcze w tym roku kierowcy na A1 pomiędzy Tuszynem i obwodnicą Częstochowy zyskają łącznie blisko 56 kilometrów dwujezdniowej trasy, o trzech pasach ruchu w każdym kierunku".

"Do wykonania pozostała jeszcze zmiana oznakowania poziomego na 6-kilomterowym odcinku od Kruszyny do rejonu wiaduktu nad linią kolejową w sąsiedztwie węzła Częstochowa Północ. Jeśli wystąpią sprzyjające warunki pogodowe, w szczególności brak opadów atmosferycznych, jeszcze w tym roku zostanie udostępniony pełny trzypasowy przekrój dwujezdniowej autostrady" - zapewnili drogowcy.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PAP/Adam Ziemienowicz

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes