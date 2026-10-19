Salami z bakterią. "Nie należy spożywać"

GIS. Paweł Grzesiowski: od lipca w aplikacji mObywatel można zgłaszać nieprawidłowości w obiektach gastronomicznych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak wynika z komunikatu sanepidu, w ramach kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną obecność Listeria monocytogenes stwierdzono w trzech z pięciu próbek produktu Salami musli 250 g.

Wycofaniem objęto także Salami z pieprzem 250 g oraz Salami meksykańskie 250 g, które zostały wyprodukowane tego samego dnia co zakwestionowany produkt.

Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy.

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w jednej partii salami. https://t.co/uWsLivxS3P — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) October 19, 2026 Rozwiń

Salami wycofywane z rynku

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Salami musli 250 g;

Numer partii: 11061;

Termin przydatności do spożycia: 03.01.2027;

Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301.

GIS ostrzega przed salami Źródło zdjęcia: GIS

Nazwa produktu: Salami z pieprzem 250 g;

Numer partii: 11061;

Termin przydatności do spożycia: 01.01.2027;

Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301.

Salami skażone bakterią. Ostrzeżenie Źródło zdjęcia: GIS

Nazwa produktu: Salami meksykańskie 250 g;

Numer partii: 11061;

Termin przydatności do spożycia: 01.01.2027;

Producent: Bell Polska Sp. z o.o., ul. Mokra, 11, 32-005 Niepołomice, WNI 12190301.

Ostrzeżenie przed salami Źródło zdjęcia: GIS

GIS ostrzega

"Producent uruchomił procedurę wycofania powyższych partii produktów z rynku i podjął działania zmierzające do wykrycia źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieliczce wszczął postępowanie w zakładzie. Zostało przeprowadzone dochodzenie wyjaśniające" - przekazał GIS.

Powiatowy Lekarz Weterynarii kontroluje działania naprawcze wdrożone przez producenta. Poinformował również właściwe służby oraz wydał decyzje o wycofaniu wskazanej partii produktów z obrotu i wstrzymaniu produkcji zakwestionowanego wyrobu. Produkcja pozostanie wstrzymana do czasu uzyskania wyników potwierdzających bezpieczeństwo produktu.

Proces wycofywania salami z rynku monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

"Nie należy spożywać produktów wskazanych w komunikacie. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem" - przekazał GIS.

Jak rozpoznać zakażenie?

Przebieg zakażenia Listeria monocytogenes może być zróżnicowany. GIS wskazuje, że:

u kobiet w ciąży mogą wystąpić gorączka, objawy grypopodobne, bóle brzucha lub pleców, biegunka, wymioty, a także bóle głowy, mięśni i gardła; zakażenie może również przebiegać bezobjawowo;

infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem ciężkich, w tym śmiertelnych, powikłań; możliwa jest także listerioza noworodków o wczesnym lub późnym początku;

u zdrowych osób dorosłych zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo albo powoduje dolegliwości ograniczone do przewodu pokarmowego;

u osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością zakażenie może prowadzić m.in. do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, ropni mózgu oraz sepsy.

GIS podkreśla, że ostrzeżenia publiczne nie służą piętnowaniu przedsiębiorców. Ich celem jest umożliwienie natychmiastowego wycofania niebezpiecznych produktów ze sprzedaży oraz poinformowanie konsumentów, aby mogli zwrócić je do sklepu i uniknąć zagrożenia dla zdrowia.