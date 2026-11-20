Handel Sąd potwierdził nieuczciwe praktyki. Biedronka zapłaci karę Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezes UOKiK o karze nałożonej na właściciela sieci Biedronka Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Fotokon/Shutterstock

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Jak wyjaśniono w komunikacie UOKiK, sprawa dotyczy rabatów, których Jeronimo Martins Polska żądała od dostawców już po zrealizowaniu dostaw do sieci Biedronka. Według ustaleń prezesa UOKiK rabaty te nie były przewidziane w zawartych umowach ani wcześniej komunikowane. Urząd uznał te działania za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej i nałożył na spółkę ponad 723 mln zł kary.

#UOKiK w sądzie

📢 Sąd Apelacyjny potwierdził: Biedronka umyślnie i nieuczciwie wykorzystywała przewagę kontraktową wobec dostawców żywności



Właściciel sieci, Jeronimo Martins Polska, ma zapłacić 170 mln zł kary. Wyrok jest prawomocny



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1/4 pic.twitter.com/klDSErbRvl — UOKiK (@UOKiKgovPL) November 20, 2026 Rozwiń

Sąd potwierdził naruszenie prawa

"Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2024 r. potwierdził praktykę, obniżając karę do ponad 506 mln zł. W dzisiejszym wyroku Sąd Apelacyjny ponownie potwierdził naruszenia prawa przez Jeronimo Martins Polska, ustalając wysokość kary dla właściciela sieci Biedronka na 170 mln zł" - czytamy w komunikacie UOKiK.

Urząd przekazał, że Sąd Apelacyjny podkreślił nieuczciwy charakter praktyki stosowanej przez sieć Biedronka, wskazując zwłaszcza na umyślność działania oraz znaczny stopień jego szkodliwości. W ocenie sądu Jeronimo Martins Polska mogło się spodziewać, że praktyka zostanie uznana za naruszającą przepisy ustawy o przewadze kontraktowej.

Dostawcom groziły wysokie kary umowne

"Sąd podzielił ustalenia faktyczne dokonane przez Prezesa UOKiK, zwracając przykładowo uwagę na niewiarygodność zeznań świadków zgłoszonych przez Jeronimo Martins Polska. Jak zauważył Sąd, niektórzy dostawcy wciąż współpracujący z JMP na rozprawie wyrażali wręcz radość i wdzięczność z faktu, że mogli zapłacić sieci Biedronka dodatkowe rabaty mimo że nie były one wcześniej uzgodnione. Jednocześnie nie potrafili wyjaśnić, jaki był cel takiego rabatu czy też jaką korzyść z tego tytułu odnieśli" - wskazał urząd.

W ustnych motywach wyroku podkreślono, że płatność była jednostronnie narzucana przez Biedronkę. Świadczyć o tym miały wysokie kary umowne grożące za odmowę zapłaty, sięgające nawet 110 proc. wartości rabatu, a także ryzyko zakończenia współpracy z największą siecią handlową w kraju.

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UOKiK nie zgadza się z obniżką

UOKiK poinformował również, że Sąd Apelacyjny obniżył karę pieniężną w wyniku zastosowania "pozaustawowych kryteriów oceny uczciwości praktyki Jeronimo Martins Polska". Zgodnie z komunikatem sąd uznał za nieuczciwe jedynie rabaty przekraczające próg 10 proc. rocznej wartości dostaw do sieci Biedronka.

"Spowodowało to pominięcie przez sąd w ocenie praktyki tych wielu dostawców, od których sieć Biedronka w sposób nieuczciwy pobrała rabaty wynoszące kwotowo mniej niż 10 proc. wartości zrealizowanych do sieci dostaw" - podał UOKiK.

"Urząd wystąpi zatem o pisemne uzasadnienie wyroku w celu wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, co najmniej w części dotyczącej nieuzasadnionego obniżenia kary pieniężnej" - zapowiedział urząd.

Ponad 200 dostawców i 600 mln zł korzyści

Postępowanie prowadzone przez UOKiK obejmowało lata 2018–2020 i dotyczyło rabatów pobieranych od ponad 200 dostawców. Blisko 80 proc. przypadków dotyczyło dostaw owoców i warzyw.

"Według ustaleń UOKiK w okresie objętym postępowaniem wartość korzyści uzyskanych przez spółkę z zakwestionowanych praktyk przekroczyła 600 mln zł. Urząd ustalił również, że dodatkowe rabaty nie przełożyły się na niższe ceny produktów dla klientów sieci Biedronka" - przekazał UOKiK.

Stanowisko Biedronki

Biedronka wskazała, że czwartkowy wyrok sądu apelacyjnego "wydatnie" zmniejszył karę - z 723 do 170 mln zł.

"(...) Jeronimo Martins Polska, szanując to orzeczenie i polskie prawo, zapłaci zasądzoną karę w przewidzianym terminie i jednocześnie złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, wykorzystując wszystkie przysługujące środki prawne" - poinformowano.

Biedronka zadeklarowała także, że nadal będzie prowadzić relacje z partnerami biznesowymi w sposób przejrzysty i uczciwy.

"Będziemy prowadzić nasze relacje z partnerami biznesowymi w sposób przejrzysty i uczciwy, dążąc do budowania długoterminowych i zrównoważonych partnerstw, wspierających stabilność łańcucha dostaw oraz najwyższą jakość produktów oferowanych klientom w Polsce" - przekazała sieć.