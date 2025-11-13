Popularne zupki w proszku zanieczyszczone. "Fragmenty metalu lub gumy"

O możliwej obecności niebezpiecznych substancji GIS został poinformowany przez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) oraz przez polskiego dystrybutora kwestionowanych produktów Unilever Polska Sp. z o.o.
Wycofane serie zupek
Unilever prowadzi wycofywanie określonych partii produktów Knorra, wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wstrzymania sprzedaży oraz blokady zapasów. Inspektorat apeluje też do konsumentów o niespożywanie przysmaków. wymienionych poniżej:
- Zupa borowikowa o nr partii 528008C93, 528108C93 z datą przydatności do 30.04.2027
- Zupa biały barszcz o nr partii 528314C93 z datą przydatności do 31.01.2027
- Zapiefix szynka o nr partii 527902C93, 528002C93 z datą przydatności do 31.01.2027
- Zapiefix Vege o nr partii 527922C93 z datą przydatności do 30.04.2027
- Fix 4 sery spaghetti o nr partii 527822C93, 527922C93 z datą przydatności do 30.04.2027
- Fix chrupiący kurczak czosnek o nr partii 527902C93 z datą przydatności do 30.04.2027
- Żelatyna 6 X 800g o nr partii 528320C93 z datą przydatności do 31.10.2028
- Zupa krem z kurek 6x1kg o nr partii 528220C93 z datą przydatności do 31.01.2027
- Zupa żurek 6x 1.4kg o nr partii 528016C93 z datą przydatności do 03.10.2026
- Delikat przyprawa uniwersalna 1x3kg o nr partii 528117C93 z datą przydatności do 30.04.2027
W przypadku pytań konsumenci mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever – pod numerem 801 109 387. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Konsumenci otrzymają zwrot środków.
Autorka/Autor: skib/ams
Źródło: GIS, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock