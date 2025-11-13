Popularne zupki w proszku zanieczyszczone. "Fragmenty metalu lub gumy"

GIS ostrzega przed bakterią w metce cebulowej Źródło: GIS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O możliwej obecności niebezpiecznych substancji GIS został poinformowany przez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) oraz przez polskiego dystrybutora kwestionowanych produktów Unilever Polska Sp. z o.o.

#Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie określonych produktów marki Knorr z uwagi na możliwość zanieczyszczenia fragmentami metalu i/lub gumy.https://t.co/wgnlijgtY3 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) November 13, 2025 Rozwiń

Wycofane serie zupek

Unilever prowadzi wycofywanie określonych partii produktów Knorra, wszyscy odbiorcy zostali poinformowani o konieczności wstrzymania sprzedaży oraz blokady zapasów. Inspektorat apeluje też do konsumentów o niespożywanie przysmaków. wymienionych poniżej:

Zupa borowikowa o nr partii 528008C93, 528108C93 z datą przydatności do 30.04.2027

Zupa biały barszcz o nr partii 528314C93 z datą przydatności do 31.01.2027

Zapiefix szynka o nr partii 527902C93, 528002C93 z datą przydatności do 31.01.2027

Zapiefix Vege o nr partii 527922C93 z datą przydatności do 30.04.2027

Fix 4 sery spaghetti o nr partii 527822C93, 527922C93 z datą przydatności do 30.04.2027

Fix chrupiący kurczak czosnek o nr partii 527902C93 z datą przydatności do 30.04.2027

Żelatyna 6 X 800g o nr partii 528320C93 z datą przydatności do 31.10.2028

Zupa krem z kurek 6x1kg o nr partii 528220C93 z datą przydatności do 31.01.2027

Zupa żurek 6x 1.4kg o nr partii 528016C93 z datą przydatności do 03.10.2026

Delikat przyprawa uniwersalna 1x3kg o nr partii 528117C93 z datą przydatności do 30.04.2027

W przypadku pytań konsumenci mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Unilever – pod numerem 801 109 387. Produkt można zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Konsumenci otrzymają zwrot środków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD