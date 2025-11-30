Logo TVN24
Handel

Duże zmiany w zakazie handlu

zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Paulina Hennig-Kloska o tym, jak się sprawdza system kaucyjny
Źródło: TVN24
W tym roku w grudniu będzie więcej niedziel handlowych. Stanie się tak za sprawą przepisów uchwalonych pod koniec 2024 roku. Zmiany dotyczą także możliwości otwarcia sklepów w Wigilię.

W grudniu ubiegłego roku parlament przyjął ustawę, która zakłada, że 24 grudnia, czyli Wigilia, będzie dniem wolnym od pracy. W tej samej regulacji wskazano, że trzy niedziele przed Wigilią będą handlowe. Według wcześniejszych przepisów, obowiązujących jeszcze w 2024 roku, handlowe były dwie niedziele w ostatnim miesiącu roku.

Zmiany w zakazie handlu

Podpisując ustawę prezydent Andrzej Duda zapowiedział jednocześnie skierowanie części jej zapisów - właśnie dotyczących zmian w handlu - w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. - Organizacje pracowników, przede wszystkim Solidarność, kładła nacisk na dyskryminacyjny charakter ustawy wobec pracowników zatrudnionych w handlu. W związku z tym prezydent zdecydował, że ustawa będzie poddana kontroli przez TK, ale w trybie następczym, czyli ustawa wchodzi w życie, ale punktowo w tych aspektach, które budzą duże zaniepokojenie partnerów społecznych, zostanie skierowana do TK - tłumaczyła pod koniec grudnia ubiegłego roku ówczesna szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Jak wyjaśniała, prezydent "zawsze był zwolennikiem" wolnej Wigilii i "liczy na szybką decyzję Trybunału w tej sprawie". Jednak - jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej TK - do tej pory nie odbyła się rozprawa w tej sprawie.

To oznacza, że w 2025 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał: 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia.

Co ważne dla pracowników sklepów zgodnie z nową regulacją "zatrudniony może wykonywać pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele" w grudniu.

Wolnym dniem od pracy będzie Wigilia, co również oznacza zmianę dla handlu w stosunku do ubiegłorocznych rozwiązań. W latach ubiegłych sklepy mogły być otwarte 24 grudnia do 14.00.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2025 r. zakaz handlu nie obowiązuje w osiem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

