Dla firm Rządowy portal przeciążony. Jest apel do przedsiębiorców Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Jak złożyć wniosek o skrzynkę e-Doręczeń dla osoby fizycznej? Źródło wideo: YouTube, Ministerstwo Cyfryzacji Źródło zdj. gł.: Jelena Zelen/Shutterstock

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MRiT przypomniało, że brak adresu do e-Doręczeń lub jego nieaktywowanie nie oznacza, że przedsiębiorca nie otrzyma urzędowej korespondencji. W takim przypadku dokumenty nadal będą przekazywane tradycyjną drogą.

"Jeśli przedsiębiorca nie ma jeszcze adresu do e-Doręczeń albo go nie aktywował, urząd wyśle korespondencję w formie papierowej - tak jak dotychczas" - wyjaśnił resort.

Ministerstwo apeluje: nie ponawiaj operacji

Osoby, które złożyły już wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń, powinny poczekać na jego przetworzenie. Po zakończeniu tego procesu użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. Następnie powinien zalogować się na portalu Biznes.gov.pl i przejść do skrzynki e-Doręczeń.

Ministerstwo zaznaczyło, że aktywacji nie trzeba przeprowadzać natychmiast. "Nie trzeba robić tego od razu - można zalogować się, gdy portal będzie działał płynniej" - wskazano w komunikacie.

Resort zaapelował również, aby w przypadku problemów technicznych nie powtarzać wielokrotnie tych samych operacji. "Jeśli system jest przeciążony, prosimy dokończyć proces później" - poinformowało ministerstwo.

Od poniedziałku użytkownicy serwisu biznes.gov.pl mają problemy z dostępem do portalu i logowaniem. - Ze względu na wysokie obciążenie serwisu biznes.gov.pl, występują problemy w dostępie do portalu. Pracujemy nad przywróceniem pełnej wydajności i przepraszamy za utrudnienia - przekazano.

Jak założyć adres do e-Doręczeń?

Adres do e-Doręczeń można założyć także podczas rejestrowania lub wznawiania działalności gospodarczej. Jest to możliwe między innymi za pośrednictwem aplikacji mObywatel, banku lub innego podmiotu zintegrowanego z CEIDG, a także w urzędzie gminy oraz na portalu Biznes.gov.pl.

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik tradycyjnych przesyłek listowych za potwierdzeniem odbioru, który ma ułatwić sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami.

Od początku 2026 roku instytucje publiczne są zobowiązane do doręczania pism przede wszystkim za pośrednictwem e-Doręczeń, jeżeli odbiorca posiada adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że obowiązek posiadania ADE obejmuje między innymi instytucje publiczne, firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz określone grupy przedsiębiorców aktualizujących wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dla obywateli system nie jest obowiązkowy. Jeżeli jednak dana osoba założyła adres do e-Doręczeń, korespondencja od instytucji publicznych co do zasady będzie trafiała właśnie na tę skrzynkę.

Kogo i od kiedy obejmuje obowiązek?

Od 1 stycznia 2025 roku e-Doręczenia są obowiązkowe dla instytucji publicznych w Polsce oraz osób wykonujących niektóre zawody zaufania publicznego, między innymi adwokatów i notariuszy.

Od 1 kwietnia 2025 roku do systemu dołączyły firmy zarejestrowane w KRS. Z kolei od 1 lipca 2025 roku obowiązek objął przedsiębiorców wpisanych do CEIDG przed 1 stycznia 2025 roku, którzy złożyli wniosek o zmianę swojego wpisu.

Od 1 października 2026 roku e-Doręczenia są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do CEIDG do 31 grudnia 2024 roku. Oznacza to, że obowiązek objął także tak zwane stare jednoosobowe działalności gospodarcze, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca aktualizuje wpis w ewidencji.

Pełne wdrożenie systemu ma nastąpić do 1 listopada 2028 roku. Wówczas cyfrowym obiegiem korespondencji mają zostać objęte również spółki cywilne.