Nowy sposób logowania się do KSeF za kilka dni

KSeF, czyli system służący do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur, ruszył 1 lutego br. Jako pierwsze dołączyły do niego firmy, których obrót w 2024 przekroczył 200 mln zł. Na początku lutego zainteresowanie KSeF było ośmiokrotnie większe niż wcześniej, co wywołało trudności z zalogowaniem przez Profil Zaufany.

"Logowanie do KSeF przez mObywatela"

System KSeF jest utrzymywany przez ekspertów Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz spółki Aplikacje Krytyczne. Do systemu można zalogować się za darmo przez Profil Zaufany obsługiwany przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), działający przy resorcie cyfryzacji. Do KSeF można też zalogować się certyfikatem kwalifikowanym i pieczęcią elektroniczną - są to narzędzia komercyjne i płatne.

- Myślę, że w ciągu najbliższych dni będzie szansa na logowanie do KSeF przez mObywatela - przekazał Gawkowski podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że w tym celu resort finansów zintegruje KSeF z tzw. Węzłem Krajowym (pełna nazwa to Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej), znanym też pod nazwą login.gov.pl. Węzeł Krajowy jest połączony z szeregiem systemów usługowych, m.in. z ePUAP, biznes.gov.pl, czy mObywatelem, co pozwala użytkownikom tych systemów używać uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła, a także korzystać z różnych środków identyfikacji elektronicznej.

Na liście systemów zintegrowanych z Węzłem Krajowym, zaktualizowanej we wtorek rano, nie widnieje jeszcze KSeF. Lista jest na bieżąco aktualizowana i publikowana w biuletynie informacji publicznej MC.

"Pojawiały się problemy techniczne"

Gawkowski przekazał, że ministerstwo finansów "przez długie tygodnie" konsultowało się z resortem cyfryzacji ws. KseF i zgłaszało, że zapotrzebowanie na ruch sieciowy będzie sięgało setek tysięcy użytkowników na godzinę, co "wydawało się możliwe do zrealizowania".

- Kiedy ruch zwiększył się powyżej skali, a zdarzały się godziny, że było to blisko 2 miliony użytkowników na godzinę, pojawiały się problemy techniczne. W konsultacji z CIRF zostały one szybko zarządzone - przekazał wicepremier. Zaznaczył, że system jest w pełni stabilny.

- Można powiedzieć, że wszystko poszło świetnie. Musimy mieć świadomość, że w każdym państwie przy takich wdrożeniach jakieś błędy techniczne mogą się pojawić. Niedostępności były czasowe, ale nie trwały dniami, co powoduje, że dzisiaj, z perspektywy czasu, patrzę na działanie KSeF w sposób optymistyczny - podsumował szef MC.

Testowanie wytrzymałości systemu

"Centralny Ośrodek Informatyki prowadzi nieustanny monitoring ruchu związanego z Profilem Zaufanym i na bieżąco dostosowuje działania pozwalające na jego rozładowanie" - przekazało Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji w odpowiedzi na pytania w tej sprawie.

Resort poinformował, że przed większymi wdrożeniami nowych usług prowadzone są testy wydajności, które pozwalają określić wytrzymałość infrastruktury i z wyprzedzeniem dostosować rozwiązania do potrzeb. "Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Finansów i na bieżąco dostosowujemy rozwiązania do obecnie wymaganego obciążenia ruchem" - podkreślono.

Resort wskazał, że wypracowuje też dodatkowe integracje, które "pozwolą lepiej zarządzać procesem logowania" do KSeF, nie tylko poprzez Profil Zaufany, ale też m.in. przez aplikację mObywatel. Zapewnił, że bierze pod uwagę możliwe zwiększenie ruchu w kolejnych etapach wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur.

Projekt nowelizacji KSeF

We wtorek na stronach RCL został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. W uzasadnieniu do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów czytamy, że projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę daty, od której do KSeF będzie można się logować z użyciem środka "identyfikacji elektronicznej wydany w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej", czyli Węzła Krajowego. Wyjaśniono także, że została dokonana wcześniejsza integracja KSeF z Węzłem Krajowym ze względu na duże zainteresowanie wykorzystywaniem profilu zaufanego do logowania się z nowym systemem Ministerstwa Finansów.

W projekcie napisano, że do 13 lutego będzie możliwe uwierzytelnianie się w KSeF przy użyciu profilu zaufanego. Od 14 lutego zaś będzie możliwe uwierzytelnienie się przy zastosowaniu Węzła Krajowego.

Przy czym – jak czytamy w uzasadnieniu – zmiana nie polega na eliminacji możliwości logowania się przez profil zaufany, tylko na wykreśleniu odrębnego zapisu o logowaniu się z wykorzystaniem tej metody. Węzeł Krajowy bowiem umożliwia uwierzytelnianie się przy użyciu profilu zaufanego, a także bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel czy e-dowodu.

Kolejny etap wdrożenia systemu KSeF

Następny etap rozwoju KSeF rozpocznie się 1 kwietnia. Wówczas obejmie on firmy, które miesięcznie wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości przekraczającej 10 tys. zł miesięcznie. W trzecim etapie, który rozpocznie się 1 stycznia 2027 r., do KSeF wejdą również te podmioty, których miesięczna wartość faktur na rzecz innych przedsiębiorców jest mniejsza niż 10 tys. zł.

Do końca tego roku będzie można wystawiać tzw. faktury uproszczone w postaci paragonów, czyli takie paragony, w których sprzedawca umieścił NIP nabywcy i której wartość nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro. Również w przypadku faktur papierowych wystawianych przy pomocy elektronicznych kas fiskalnych został utrzymany okres przejściowy, który kończy się wraz z 2026 r.

