Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Dla firm

"Fiskalny Wielki Brat" już za kilka miesięcy. Nie wszystko zostało sprawdzone

Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Minister finansów o KSeF
Źródło: TVN24
Już za 80 dni ruszy system, który ma stać się centralnym źródłem wiedzy o polskiej gospodarce. Jak donosi "Rzeczpospolita", Krajowy System e-Faktur (KSeF) wciąż nie został sprawdzony przez służby pod kątem bezpieczeństwa państwa.

"Już 1 lutego skarbowcy dostaną do użytku elektroniczny system na bieżąco rejestrujący wszystkie transakcje biznesowe w kraju. Każda wystawiona faktura VAT najpierw trafi do fiskusa, a dopiero potem do odbiorcy" - wskazuje dziennik.

Jak dodaje, "w ten sposób, minuta po minucie, będzie można śledzić praktycznie cały obrót gospodarczy w Polsce. Ten fiskalny 'Wielki Brat' przyjrzy się nawet 20 mln faktur w jedną godzinę.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to rządowa platforma cyfrowa do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Od 1 stycznia 2022 r. KSeF został wdrożony jako rozwiązanie dobrowolne. Według pierwotnych założeń miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r., a dla podatników zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku. Jednak resort finansów odroczył ten termin. Założono dwuetapowe wdrażanie obowiązkowego KSeF: od 1 lutego 2026 r. i 1 kwietnia 2026 r. 

Ryzyka związane z danymi w jednym miejscu

Według "Rz", KSeF może być groźną bronią przeciwko przestępcom skarbowym, ale jeszcze groźniejsze może być skoncentrowanie w jednym miejscu wiedzy o wszystkich transakcjach na polskim rynku.

"Bo będą tam m.in. dane o dostawach do polskich zakładów zbrojeniowych czy zakupach sprzętu dla policji i wojska. Dziś, gdy takie informacje są rozproszone, trudniej do nich dotrzeć obcym służbom czy wywiadowniom gospodarczym" - wskazuje dziennik.

"Rz" zaznacza, że budujące ten system Ministerstwo Finansów zapewnia, iż dokłada starań, by go zabezpieczyć zarówno przed atakami z zewnątrz, jak też przed kradzieżą danych przez urzędników. "Ale jak dotychczas KSeF nie sprawdziły ani Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ani Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości w Policji. Nie zajmował się nim NASK, czyli instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo krajowych systemów informatycznych" - podaje dziennik.

Termin sprawdzenia KSeF przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Jak ustaliła "Rzeczpospolita", Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma sprawdzić KSeF, po 15 listopada. Wtedy ruszy testowa wersja tego systemu, podobna do finalnej.

Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) zapewnia w "Rz", że współpraca z NASK i ABW nie ograniczy się tylko do testów KSeF przed uruchomieniem systemu. Wskazuje też, że każde użycie KSeF dla pozyskania danych będzie zostawiało ślad, dzięki któremu łatwiej będzie śledzić ewentualne nadużycia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KSeFMinisterstwo Finansów
Zobacz także:
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
BLIK wychodzi na europejski rynek
Pieniądze
mieszkanie miasto wiezowce shutterstock_708216235
Efekt obniżki stóp procentowych. "Pierwszy raz w tym roku"
Nieruchomości
Rafineria Gdańska
Narodowy czempion chce wykluczyć firmy spoza Unii Europejskiej
Z kraju
Niemcy, ludzie
Ogromna inwestycja giganta w Niemczech. Tysiące nowych miejsc pracy
Tech
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Z kraju
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Dubravka Đedović Handanović
Miotają się przez sankcje. Serbska ministra o rosyjskiej gotowości
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Zaskakująca sprzedaż. Pozbyli się akcji za prawie sześć miliardów
Tech
shutterstock_2160780401
TSUE zdecydował w sprawie płacy minimalnej
Pieniądze
shutterstock_2619620355
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"
Ze świata
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
"Uwaga na cenę złota"
Rynki
shutterstock_2393859393
Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"
Tech
Donald Trump
Trump ostrzega przed "gospodarczą katastrofą"
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Zwrot na rynku. "Wyboisty listopad"
Rynki
Donald Trump
Media: czarne chmury nad Trumpem
Ze świata
Lotnisko w San Francisco
Prezydent USA grozi kontrolerom. "Zastąpią was prawdziwi patrioci"
Turystyka
Ministra gospodarki RFN Katherina Reiche
Niemiecka ministra: stawiamy czoła trudnej sytuacji
Ze świata
shutterstock_2388960857
Nowy lider na kontynencie. Zaostrza się walka mocarstw
Ze świata
Viktor Orban podczas wizyty u Donalda Trumpa w Białym Domu
Trump wybawi Orbana z opresji. "Stany Zjednoczone zainterweniują"
Ze świata
shutterstock_2673193191
Media: Polska nowym przemysłowym sercem Europy
Ze świata
shutterstock_2623121045
Fatalne wieści dla Muska. Tak źle nie było od trzech lat
Moto
Donald Trump
Ryzykowny krok Trumpa. "To nie zadziała"
Ze świata
shutterstock_2465591871
Zbudowali duże centra, ale nie działają przez brak prądu. "Nie chcesz się spóźnić"
Tech
Szef OpenAI Sam Altman
Domagają się zmian. Sam Altman apeluje do władz
Tech
Ryanair
Duża zmiana dla klientów Ryanair. Za brak będzie opłata
Turystyka
Komisja Europejska
"Okres łaski" dla firm. Bruksela planuje nowe przepisy
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny zawieszają sankcje. Pięć amerykańskich spółek na liście
Ze świata
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
Rynki
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
Najnowsze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica