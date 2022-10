Będzie 15. emerytura? Minister odpowiada

"14. emerytura ma być świadczeniem na stałe"

Jak dodała Maląg, "są jeszcze inne wsparcia w postaci tarczy antyinflacyjnej, dofinasowania do zakupu węgla, zamrożenie cen energii ". - To jest grupa osób (seniorzy - red,), która korzysta z tego wsparcia. Nie mówiąc o innych programach, które są realizowane dla seniorów, jak opieka 75+, leki 75+, ale także cały pakiet związany z aktywnością osób starszych" - powiedziała Maląg.

W 2022 roku czternasta emerytura trafiła do ok. 9 mln osób - ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzymało wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln - w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.