Milion w dwa dnia. "Cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu"

praca biuro laptop shutterstock_2689396587
Polski system podatkowy do poprawy
Źródło: TVN24
Od 15 lutego można rozliczać się z fiskusem. W niespełna dwie doby podatnicy złożyli ponad milion deklaracji przez Twój e-PIT - podał resort finansów. Dodał, że pierwszy milion e-PIT-ów wpłynął do sytemu szybciej niż w 2025 roku.

- Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Po niespełna dwóch dobach od rozpoczęcia rozliczeń mieliśmy już ponad 1 milion złożonych zeznań - powiedział cytowany w komunikacie resortu wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Jak dodał "podatnicy coraz chętniej korzystają z naszych e-rozwiązań, które pozwalają na załatwianie spraw podatkowych przez internet".

Resort finansów przekazał tę informację także za pomocą mediów społecznościowych. "Już ponad milion zeznań podatkowych złożonych w usłudze Twój e-PIT!" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Dostęp do Twój e-PIT

MF podało, że za pośrednictwem Twojego e-PIT, czyli z wykorzystaniem wstępnie wypełnionych przez KAS zeznań, do systemu wpłynęło już 1 mln 55 tys. deklaracji PIT-37, 44 tys. deklaracji PIT-28, 42 tys. deklaracji PIT-38, 21 tys. deklaracji PIT-36, 1 tys. deklaracji PIT 36L, a także 1,3 tys. oświadczeń PIT-OP i 1,6 tys. deklaracji PIT-DZ.

Dowiedz się więcej:

Pieniądze

MF podało również, że usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi jest możliwy w e-Urzędzie Skarbowym, w tym również przez aplikację mobilną.

Do e-US można się zalogować za pomocą aplikacji mObywatel, e-Dowodu, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego, znajdujących się w login.gov.pl. Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

