Dni wolne od pracy – ile ich będzie w 2022 roku? Kiedy zaplanować urlop?

W kalendarzu znajduje się w sumie 13 świątecznych dni wolnych od pracy w roku. To, jak wypadają one w danym roku, ma znaczenie przy planowaniu urlopów wypoczynkowych. Kiedy w 2022 roku będą święta wolne od pracy? I co w przypadku, gdy takie święto wypada w sobotę lub niedzielę?

● Z 13 świąt ustawowo wolnych od pracy w 2022 roku aż cztery wypadają w niedziele. ● Za Nowy Rok wypadający w tym roku w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny. ● Najmniej dni pracy wypada w styczniu (19), zaś najwięcej w marcu (23 dni). ● Najwięcej świąt wolnych od pracy czeka nas tradycyjnie wiosną oraz na koniec roku.

Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy znajduje się w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Inne kwestie pracownicze, takie jak rozliczanie czasu pracy, regulowane są z kolei ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Dni wolne od pracy 2022

W 2022 roku jest w sumie 13 świąt ustawowo wolnych od pracy. Część z nich jest stała, czyli wypada zawsze tego samego dnia roku, np. Nowy Rok, Święto Pracy, część jest natomiast ruchoma i wypada różnie, np. Wielkanoc, Boże Ciało. W 2022 roku święta wolne od pracy będą:

1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Objawienie Pańskie (święto Trzech Króli), 17 kwietnia – pierwszy dzień Wielkanocy, 18 kwietnia – drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, 5 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 16 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało), 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego, 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ile godzin pracy w miesiącu

Wolnymi od pracy dniami świątecznymi są też oczywiście wszystkie niedziele. Układ świąt ustawowych nie jest jednak pod tym względem korzystny w 2022 roku, ponieważ aż cztery z tych świąt wypadają w niedziele. Oprócz pierwszego dnia Wielkanocy i Zielonych Świątek, które są ruchome i zawsze wypadają w niedziele, to także Święto Pracy 1 maja oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia. W ten sposób nie przynoszą one dodatkowych dni wolnych, więc trzynaście świąt ustawowo wolnych od pracy oznacza w praktyce tylko 9 dodatkowych dni odpoczynku.

Ponadto jedno święto, Nowy Rok 1 stycznia, wypada w sobotę. Za nie przysługuje każdemu pracownikowi dodatkowy dzień wolny w terminie wyznaczonym przez pracodawcę.

Za sprawą różnej długości miesięcy oraz układu świąt i weekendów, zmienna jest liczba dni pracy w poszczególnych miesiącach. W 2022 roku najmniej, bo jedynie 19 dni pracy (152 godziny) wypada w styczniu. Tylko jeden dzień więcej (160 godzin) pracować będzie trzeba w lutym, kwietniu i listopadzie.

Najwięcej dni pracy wypada natomiast w marcu – 23 dni (184 godziny). Niewiele mniej, bo po 22 dni (176 godzin), będzie trzeba przepracować z kolei w sierpniu i wrześniu.

Święta wielkanocne 2022

Tradycyjnie święta wolne od pracy wypadają najliczniej wiosną oraz pod koniec roku. Wiosną dzięki temu czekają wszystkich dwa długie weekendy. Pierwszym z nich są święta wielkanocne, które w 2022 roku wypadają późno, bo w dniach 17-18 kwietnia. Tym samym w połowie kwietnia czeka nas trzydniowy, świąteczny weekend.

Drugą popularną wiosenną okazją do wypoczynku jest majówka. W 2022 roku Święto Pracy 1 maja wypada w niedzielę, zaś Święto Konstytucji 3 Maja – we wtorek. Ustanowione 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest jednak dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że aby skorzystać z długiego weekendu w majówkę, trzeba wziąć 2 maja jeden dzień urlopu.

Święta 2022

Zielone Świątki będą w 2022 roku 5 czerwca, święto to zawsze wypada jednak w niedzielę i nie wiąże się z nim dodatkowy dzień wolny. Kolejną okazją na długi weekend jest w związku z tym czwartek 16 czerwca, czyli święto Bożego Ciała. Biorąc w piątek jeden dzień urlopu wypoczynkowego, można wówczas przedłużyć weekend do czterech dni.

W połowie sierpnia długi weekend pojawia się natomiast bez konieczności wykorzystywania urlopu. 15 sierpnia, czyli święto Wniebowzięcia NMP oraz Święto Wojska Polskiego, wypada bowiem w poniedziałek.

Okazje na długie weekendy będą również w listopadzie. Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada wypada we wtorek, biorąc więc jeden dzień wolnego można wydłużyć weekend do 4 dni. Z kolei Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wypada w piątek, automatycznie wydłużając tym samym kolejny weekend do trzech dni.

Boże Narodzenie 2022

Boże Narodzenie w 2022 roku wypada częściowo w weekend – 25 grudnia to niedziela, zaś 26 grudnia to poniedziałek. Oznacza to, że świąteczna przerwa bożonarodzeniowa potrwa trzy dni. Warto pamiętać, że ponieważ Wigilia Bożego Narodzenia nie jest świętem wolnym od pracy, nie przysługuje za nią dodatkowy dzień wolny mimo że wypada w sobotę.

Podobna sytuacja będzie mieć miejsce na przełomie roku 2022 i 2023. Przypadający na sobotę sylwester 31 grudnia nie jest świętem, nie przysługuje więc za niego dodatkowy dzień wolny. Z kolei świąteczny Nowy Rok 1 stycznia 2023 roku wypada w niedzielę. W rezultacie przerwa noworoczna będzie trwała tylko tyle, co zwykły weekend – dwa dni.

