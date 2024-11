Podczas przebudowy biegnącej przez Puszczę Białowieską drogi między wsią Zwodzieckie a Świnorojami (woj. podlaskie) wycięto ponadstuletnie dęby. Ekolodzy przypuszczają, że zniszczono także siedliska chronionych mszaków i porostów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapowiada skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

"Wydawać by się mogło, że prowadzenie prac w Obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO będzie spełniać najwyższe normy. Niestety doszło do skandalicznego naruszenia standardów realizacji inwestycji drogowych" – czytamy na stronie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Ekolodzy twierdzą, że nie został ustanowiony nadzór przyrodniczy

- To dorodne drzewostany dębowe – drzewa, które miały nawet ponad 110 czy też 120 lat. Wycinki były prowadzone w pasie czterech metrów od drogi. Wycięto już około 70-80 procent drzewostanu – mówi nam Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Pracownia wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z wnioskiem o wstrzymanie prac. Argumentuje, że zniszczone zostały chronione gatunki, a podczas robót nie był zapewniony obowiązkowy nadzór przyrodniczy. Zdaniem ekologów, inwestor nie uzyskał też - adekwatnych do skali zagrożeń - decyzji derogacyjnych (czyli zgód RDOŚ na odstąpienie od zakazów niszczenia chronionych gatunków – przyp. red.).

RDOŚ: albo nie było nadzoru albo był, ale nie działał prawidłowo

- Ustanowienie nadzoru polega na zatrudnieniu specjalistów, którzy mają zapewnić szybką reakcję w razie gdyby w trakcie prac zostało stwierdzone występowanie gatunków chronionych, których nie stwierdzono w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji środowiskowej. Będziemy pytać inwestora, czyli Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, czy nadzór był ustanowiony. Z okoliczności sprawy wynika, że nadzoru mogło nie być, a jeśli był, to nie działał prawidłowo – twierdzi dyrektor.

Szykują zawiadomienie do prokuratury

Dodaje, że gdyby okazało się, iż nadzór nie był ustanowiony, procedura przewiduje zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który może nałożyć karę w wysokości nawet do miliona złotych.

- Eksperci spoza naszego urzędu oraz nasi pracownicy stwierdzili na miejscu, że w trakcie robót zniszczono siedliska gatunków, których obecności nadzór przyrodniczy – o ile był ustanowiony - nie zauważył, a powinien. Chodzi o chronione mszaki i porosty. Potencjalnie mogło też dojść do zniszczenia siedlisk pachnicy dębowej (to gatunek chrząszcza – przyp. red.) – informuje Juchnik.

Zarząd dróg: nadzór przyrodniczy był ustanowiony

Podkreśla też, że wykonawca występował do RDOŚ o decyzję derogacyjną (czyli wspomnianą zgodę na niszczenie chronionych gatunków – przyp. red.) i ją otrzymywał.

- Porosty i mszaki znajdowały się na drzewach przeznaczonych do wycinki, co nie jest niczym nadzwyczajnym, bo występują one na wielu drzewach w tutejszych lasach. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot twierdzi, że zniszczone zostały też inne gatunki, które nie były wymienione w decyzji derogacyjnej. Jesteśmy na etapie analizy, czy faktycznie tak się stało. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie zniszczono siedlisk pachnicy dębowej. Siedliska te znajdują się bowiem poza obszarem inwestycji – mówi dyrektor.