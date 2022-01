Stroje "wyjęte" z obrazów, czyli z Janem Zamoyskim spacer po mieście

czytaj dalej

Chcemy być znowu razem, bez względu na nasze opcje polityczne czy religijne - mówił w piątek Jurek Owsiak. Finał WOŚP już w niedzielę, a tegoroczna Orkiestra zagra dla okulistyki. - Przejrzyj na oczy. Świat jest kolorowy, chcemy, żeby dzieci go widziały - mówi Owsiak. Adrianna Otręba w związku z tym ustaliła, co rodziców w temacie okulistyki powinno zaniepokoić, na co powinni zwrócić uwagę i z jakimi pilnymi objawami występującymi u dziecka iść do lekarza. Materiał magazynu "Polska i Świat".